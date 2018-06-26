Колесо, у разі необхідності, здатне перетворюватись на гусеничний трак трикутної форми.

Агентство перспективних розробників Міністерства оборони США (DARPA) продемонструвало можливості роботи системи подолання перешкод для наземних странспортних засобів багатоцільового призначення.

Колесо-трансформер є розробкою Національного інженерного центру робототехніки в Піттсбурзі. Його роботу продемонстрували у відео від DARPA. Армійському Хаммеру HMMWV такий агрегат у стані траку допомагає пересуватися на сипучому грунті. У цьому випадку саме колесо припиняє обертатися, а рухається лише шина-стрічка. Звичайно, на гусеничному ходу швидкість пересування істотно знижується, однак як тільки позашляховик повертається на тверду поверхню – гусениці знову перетворюються на “шини” круглого колеса і автомобіль продовжує рух з нормальною для нього швидкістю.

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Мета програми наземних технологій X-Vehicle DARPA полягає в підвищенні мобільності, живучості, безпеки та ефективності перспективних бойових машин без посилення її броні. Бонусом у відео показано роботу іншої системи – Multi-mode Extreme Travel Suspension – довгохідної підвіски з системою стабілізації.

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