Щоправда не кожен пересічний громадянин зможе собі дозволити таку автівку, бо цінник – генеральський.

Одразу перейдемо до суті, бо ж потенційні покупці такого автомобіля – люди прямі та конкретні. По-перше, насправді це не Hummer, бо ця марка припинила своє існування у 2010 році. По-друге, називається цей автомобіль Mil-Spec M1. І нарешті останнє: мінімальна вартість позашляховика у США складає 239 000 доларів. А тепер – до деталей.

Компанія Mil-Spec Automotive з міста Вічіта у Канзасі спеціалізується на ремонті, тюнінгу та виробництві особливої техніки, переважно військової або у військовому стилі. Уся продукція компанії омологована для використання на громадських дорогах.

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Фото: Mil-Spec M1 / Mil-Spec Automotive

Останнє творіння фірми – важкий позашляховик Mil-Spec M1, основою для якого став військовий Hummer H1. Автомобілю розширили і без того не малу колію автомобіля на вражаючі 20 см. Кузов вкритий унікальною краскою, стійкою до механічних пошкоджень. А під капотом оселився 6,6-літровий турбодизель V8, котрий продукує 500 кінських сил потужності і 1355 ньютон-метрів крутного моменту.

У салоні “Хаммера” також стало комфортніше, завдяки новому оздобленню. Для покриття крісел використано спеціальну вологостійку шкіру, як на яхтах та катерах. Хай-енд стереосистема довершує внутрішнє оснащення джипа для гламурного генерала.

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