Стався обвал цін на нафту, в результаті якого АМКУ чекає на реакцію учасників ринку нафтопродуктів.

Ціни на нафту зазнали найсильнішого обвалу з 1991 року – на 30%. Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо.

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Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. І не лише в Україні – найкрупніші конкурентні відомства світу теж борються з такими проявами.

“Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування”, сказано в офіційному повідомленні АМКУ.

Нагадаємо, що минулого грудня, після отримання рекомендацій АМКУ, найбільші учасники ринку торгівлі нафтопродуктами вже знижували ціни на бензини та дизпаливо. Однак Комітет змушений був розпочати поглиблене дослідження цього ринку, оскільки не побачив достатнього обґрунтування встановлених на АЗС цін. Дослідження наразі триває.

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