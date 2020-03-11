Произошел обвал цен на нефть, в результате которого АМКУ ждет реакции участников рынка.

Цены на нефть подверглись сильнейшему обвалу с 1991 года – на 30%. Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится – ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев – транспортировка-переработка-снова транспортировка на автозаправочные станции и тому подобное.

Читайте также: В Европе дизель уже подешевел на 20%, бензин на 25%

Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине – самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями.

"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", – говорится в официальном сообщении АМКУ.

Напомним, что в декабре прошлого года, после получения рекомендаций АМКУ, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо. Однако Комитет вынужден был начать углубленное исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных на АЗС цен. Исследования пока продолжается.

Также интересно: Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта