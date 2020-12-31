Це звучить дуже дивно, але АМКУ надав дозвіл на злиття Peugeot та Fiat у рамках транснаціональної угоди. Чому світові автогіганти питають дозвіл у українських державних структур – читайте далі.

Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про концентрацію у вигляді приєднання компанії "Peugeot S.A." ("PSA") до компанії "Fiat Chrysler Automobiles N.V." ("FCA").

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Ця концентрація є транснаціональною угодою, яку розглядали одночасно в 21 юрисдикції: Європейському Союзі, США, Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Південній Африці, Єгипті, Марокко, Ізраїлі, Швейцарії, Бразилії, Чилі, Мексиці, Аргентині, Росії, Сербії, Тунісі, Македонії, Албанії та Туреччині.

Оцінюючи наслідки концентрації на товарних ринках України, комітет виходив з національних особливостей функціонування задіяних товарних ринків, та зосередив особливу увагу на визначенні їх товарних меж.

Для цього Комітетом були опитані учасники ринку (конкуренти, дилери і дистриб’ютори автомобілів) та експерти у даній галузі. Також була проведена он-лайн зустріч із представниками Єврокомісії на предмет уніфікації підходів до сегментації ринку.

За результатами проведених заходів, Комітетом використано сегментацію автомобілів за класами (А, В, С, D, E, F тощо), в основі якої лежить тип кузова автомобіля, його довжина і ширина, об’єм двигуна.

Також встановлено, що нові та вживані автомобілі формують окремі товарні сегменти.

Разом з тим, до одних меж товарного ринку включено автомобілі з різними видами двигунів, у тому числі електричними. При формуванні такого висновку Комітет виходив з того, що електричні автомобілі не становлять окремий товарний ринок, оскільки електричні та гібридні типи двигунів зараз доступні для більшості моделей автомобілів, завдяки чому покупці можуть обирати комплектацію з електричним двигуном для обраної ними моделі автомобіля.

Враховуючи, що Група PSA на території України представлена автомобілями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а Група FCA – Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep та Dodge, задіяними товарними ринками у рамках зазначеної концентрації є загальнодержавні ринки оптової торгівлі новими автомобілями у сегментах:

A – мікроавтомобілі, легкові автомобілі;

C – автомобілі середнього класу;

D – великі автомобілі;

M – мікровени, компактвени та мінівени;

J – практичні спортивні автомобілі (включаючи позашляховики);

Легкі комерційні транспорті засоби (ЛКТЗ) (0-3,5 тонн та 3,5-6 тонн);

SUV, або як їх прийнято називати "паркетники", класів SUV-B, SUV-C.

У ході дослідження ринків за різними сегментами було встановлено, що сукупна частка учасників концентрації на ринках автомобілів Сегментів А, М і ЛКТЗ до 3,5 тонн є значною, а тому Комітет зосередився на дослідженні саме цих товарних ринків.

За результатами аналізу інформації, одержаної під час дослідження, Комітетом, зокрема, було встановлено, що:

ринок автомобілів Сегменту А в Україні є непопулярним та попит на такі автомобілі з року в рік зменшується. Разом з цим Група PSA вже прийняла рішення про вихід із Сегменту А та прогнозна сукупна частка учасників концентрації на найближчі 3 роки буде нижчою 35 %;

зростання попиту на автомобілі Сегменту ЛКТЗ до 3,5 тонн в Україні спричиняє зростання обсягу відповідного ринку. На ринку присутня продукція 22 автовиробників, які конкурують між собою. Спостерігається зменшення сукупної частки учасників концентрації;

частки конкурентів учасників концентрації на ринку автомобілів Сегменту М значно менші за сукупну частку Групи PSA і Групи FCA. Разом з цим учасники концентрації не планують випускати нові транспортні засоби в Сегменті М у найближчі роки, а Група FCA взагалі припинить після 2023 року постачання автомобілів Сегменту М в Україну. Однак, незважаючи на такі плани учасників концентрації, сукупна частка Групи PSA і Групи FCA на відповідному ринку до 2023 року залишатиметься значною.

Виходячи з цього, Комітетом було встановлено, що заявлена концентрація не призводить до монополізації та суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, окрім ринку оптової торгівлі автомобілями у Сегменті М.

У зв’язку з цим, Комітет повідомив заявників про можливість негативного впливу концентрації на конкурентне середовище на ринку оптової торгівлі новими автомобілями Сегменту М.

Компанії "PSA" і "FCA" повідомили Комітет про готовність взяти зобов’язання, якими має бути обумовлене здійснення відповідної концентрації.

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З метою підтвердження або спростування наведених вище фактів, Комітетом був проведений "market test" та додатково опитані учасники ринків легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники концентрації для усунення можливого негативного впливу концентрації на конкуренцію.

Учасники ринку не надали своїх зауважень і заперечень на запропоновані учасниками концентрації зобов’язання для усунення можливого негативного впливу концентрації на конкуренцію, зокрема, на ринках оптової та роздрібної торгівлі автомобілями Сегменту М.

Враховуючи зазначене, а також те, що зобов’язання, запропоновані учасниками концентрації, загалом не суперечать інтересам учасників ринку оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, Комітет надав дозвіл на заявлені дії та наклав зобов’язання, якими обумовлено здійснення концентрації на ринку оптової торгівлі автомобілями Сегменту М в Україні.