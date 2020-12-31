Это звучит очень странно, но АМКУ предоставил разрешение на слияние Peugeot и Fiat в рамках транснационального соглашения. Почему мировые автогиганты спрашивают разрешения у украинских государственных структур - читайте дальше.

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о концентрации в виде присоединения компании "Peugeot S.A." ("PSA") к компании "Fiat Chrysler Automobiles N.V." ("FCA").

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Эта концентрация является транснациональным соглашением, которое рассматривали одновременно в 21 юрисдикции: Европейском Союзе, США, Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Южной Африке, Египте, Марокко, Израиле, Швейцарии, Бразилии, Чили, Мексике, Аргентине, России, Сербии, Тунисе, Македонии, Албании и Турции.

Оценивая последствия концентрации на товарных рынках Украины, комитет исходил из национальных особенностей функционирования задействованных товарных рынков, и сосредоточил особое внимание на определении их товарных границ.

Для этого Комитетом были опрошены участники рынка (конкуренты, дилеры и дистрибьюторы автомобилей) и эксперты в данной области. Также была проведена он-лайн встреча с представителями Еврокомиссии на предмет унификации подходов к сегментированию рынка.

По результатам проведенных мероприятий, Комитетом использовано сегментацию автомобилей по классам (А, В, С, D, E, F и т.д.), в основе которой лежит тип кузова автомобиля, его длина и ширина, объем двигателя.

Также установлено, что новые и подержанные автомобили формируют отдельные товарные сегменты.

Вместе с тем, одни границы товарного рынка включает автомобили с различными видами двигателей, в том числе электрическими. При формировании такого вывода Комитет исходил из того, что электрические автомобили не представляют отдельный товарный рынок, поскольку электрические и гибридные типы двигателей сейчас доступны для большинства моделей автомобилей, благодаря чему покупатели могут выбирать комплектацию с электрическим двигателем для выбранной ими модели автомобиля.

Учитывая, что Группа PSA на территории Украины представлена ​​автомобилями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а Группа FCA – Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep и Dodge, задействованными товарными рынками в рамках указанной концентрации являются общегосударственные рынки оптовой торговли новыми автомобилями в сегментах:

A - микроавтомобили, легковые автомобили;

C - автомобили среднего класса;

D - большие автомобили;

M - микровэны, компактвэны и минивэны;

J - практические спортивные автомобили (включая внедорожники);

Легкие коммерческие транспортные средства (ЛКТС) (0-3,5 тонн и 3,5-6 тонн);

SUV, или как их принято называть “паркетники”, классов SUV-B, SUV-C.

В ходе исследования рынков по разным сегментам было установлено, что совокупная доля участников концентрации на рынках автомобилей сегмента А, М и ЛКТС до 3,5 тонн является значительной, поэтому Комитет сосредоточился на исследовании именно этих товарных рынков.

По результатам анализа информации, полученной в ходе исследования, Комитетом, в частности, было установлено, что:

рынок автомобилей сегмента А в Украине непопулярный и спрос на такие автомобили из года в год уменьшается. Вместе с этим Группа PSA уже приняла решение о выходе из Сегмента А и прогнозная совокупная доля участников концентрации на ближайшие 3 года будет ниже 35%;

рост спроса на автомобили Сегмента ЛКТС до 3,5 тонн в Украине приводит к росту объема соответствующего рынка. На рынке присутствует продукция 22 автопроизводителей, которые конкурируют между собой. Наблюдается уменьшение совокупной доли участников концентрации;

доли конкурентов участников концентрации на рынке автомобилей Сегмента М значительно меньше совокупной доли Группы PSA и Группы FCA. Вместе с этим участники концентрации не планируют выпускать новые транспортные средства в сегменте М в ближайшие годы, а Группа FCA вообще прекратит после 2023 года поставки автомобилей Сегмента М в Украине. Однако, несмотря на такие планы участников концентрации, совокупная доля Группы PSA и Группы FCA на соответствующем рынке до 2023 года будет оставаться значительной.

Исходя из этого, Комитетом было установлено, что заявленная концентрация не приводит к монополизации и существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, кроме рынка оптовой торговли автомобилями в сегменте М.

В связи с этим, Комитет сообщил заявителям о возможности негативного влияния концентрации на конкурентную среду на рынке оптовой торговли новыми автомобилями Сегмента М.

Компании "PSA" и "FCA" сообщили Комитету о готовности принять обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществление соответствующей концентрации.

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С целью подтверждения или опровержения приведенных выше фактов, Комитетом был проведен "market test" и дополнительно опрошены участники рынков легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств по обязательствам, которые готовы взять на себя участники концентрации для устранения возможного негативного влияния концентрации на конкуренцию.

Участники рынка не предоставили своих замечаний и возражений на предложенные участниками концентрации обязательства для устранения возможного негативного влияния концентрации на конкуренцию, в частности, на рынках оптовой и розничной торговли автомобилями Сегмента М.

Учитывая указанное, а также то, что обязательства, предложенные участниками концентрации, в целом не противоречат интересам участников рынка оптовой и розничной торговли автомобилями, Комитет предоставил разрешение на заявленные действия и наложил обязательства, которыми обусловлено осуществление концентрации на рынке оптовой торговли автомобилями Сегмента М в Украине.