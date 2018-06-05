А він ще навіть не вийшов у продаж!

Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного року лише став на конвеєр, до салонів автодилерів спорткар потрапить лише наприкінці року, а зараз його використовують на перегонах IndyCar у якості автомобіля безпеки. Та те, що було задумано, як реклама, мало зворотній ефект, завдяки віце-президенту General Motors Марк Ройссу.

Аварія трапилась під час гонки IndyCar у Детройті. Топ-менеджер не впорався з керуванням потужним спорткаром та врізався у відбійник. Через цей інцидент влетел в отбойник. Старт перегонів довелось відкласти на 27 хвилин.

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Новий Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного року автомобіль з характером – під капотом купе знаходиться 6,2-літровий компресорний V8 потужністю у 755 кінських сил та 970 Н*м, котрі надходять на задню вісь. До сотні новий Корвет прискорюється менш, ніж за 3 секунди і розвиває максимальну швидкість у 340 км/год.

І хоча Марк Ройсс – далеко не новачок у цій справі, з новим ZR1 він, чомусь, не впорався. На своїй сторінці у Facebook Ройсс написав: “Дякую усім за гарні побажання, що я отримав сьогодні. Я їздив цим треком багато, багато, багато разів. Вів автомобіль безпеки у суху й мокру погоду, у спеку й холод. На Z06, Grand Sport та інших потужних авто. Та сьогодні я підвів моїх друзів, родину, Indycar, наше місто та мою компанію. Не можу передати, як мені шкода.”

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