Апеляційний суд підтвердив незаконність формування тарифів на послуги паркування.

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про визнання протиправним і недійсним розпорядження Київської державної міськадміністрації (КМДА) №1459 від 25 червня 2021 року про тарифи платних паркувань КП "Київтранспарксервіс". Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

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У суді нагадують, що з позовом жителі столиці звернулися до ОАСК у серпні 2021 року, оскаржуючи вартість паркувань у центральній частині столиці.

У процесі розгляду справи ОАСК дійшов висновку, що розпорядження КМДА не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабміну № 258 від 2 березня 2010 року як правовим актам вищої юридичної сили.

Враховуючи вищесказане, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог і наявність підстав для їх задоволення.

У своєму рішенні від 22 лютого 2022 року суд визнав протиправним та недійсним розпорядження КМДА №1459. Після розгляду апеляційної скарги Шостий апеляційний адмінсуд залишив чинним рішення ОАСК.

Рішення набуло чинності 1 серпня 2022 року після чого Київська міськрада заявила, що тимчасово скасовує плату за паркування на муніципальних стоянках.

Нагадаємо, що у лише січні 2022 року паркування у центрі столиці обійшлось киянам в 7,3 млн грн. 2,9 млн грн столичні водії сплатили добровільно. Ще 4,4 млн грн було стягнуто у вигляді штрафів.