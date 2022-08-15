Апелляционный суд подтвердил незаконность формирования тарифов на услуги парковки.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о признании противоправным и недействительным распоряжения Киевской государственной горадминистрации (КГГА) №1459 от 25 июня 2021 года о тарифах платных парковок КП "Киевтранспарксервис". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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В суде напоминают, что с иском жители столицы обратились в ОАСК в августе 2021 года, обжалуя стоимость парковок в центральной части столицы.

В процессе рассмотрения дела ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА не отвечает требованиям Налогового кодекса Украины и Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, утвержденного постановлением Кабмина № 258 от 2 марта 2010 как правовым актам высшей юридической силы.

Учитывая вышесказанное, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и наличии оснований их удовлетворения.

В своем решении от 22 февраля 2022 года суд признал противоправным и недействительным распоряжение КГГА №1459. После рассмотрения апелляционной жалобы Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение ОАСК.

Решение вступило в силу 1 августа 2022 года, после чего Киевский горсовет заявил, что временно отменяет плату за парковку на муниципальных стоянках.