Технологія отримала назву "Пелотон".

Компанія Apple сьогодні подала патент на кілька нових функцій для автономного електричного автомобіля під назвою Peloton. Заявка описує здатність електрокарів ділитися ресурсами акумулятора один з одним прямо на ходу.

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Apple повідомляє у описі, що нова система може використовуватись лише з двома автономними транспортними засобами, однак об’єднатись у ланцюг зможуть кілька автомобілів, аби отримати більше переваг, таких як покращення аеродинаміки тощо.

Згідно з описом, коли датчики знаходять поряд ще один такий же автомобіль, вони можуть утворити “пелетон” для підзарядки чи руху у режимі “караван”. Комп’ютер аналізує запас енергії акумулятора у машин в “пелотоні”, та змінює позицію машин у колоні для оптимізації витрати енергії.

Автомобіль може включати в себе систему керування живленням, яка дозволить з'єднати транспортний засіб з акумулятором з іншим електрокаром у “пелотоні”, таким чином, щоб різниця в русі коліс між транспортними засобами була зменшена. Коли машини рухаються з однією швидкістю, вони можуть бути з’єднані автоматичним зарядним дротом, що передасть частину енергії від одного електрокара – іншому.

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