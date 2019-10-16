Протягом цього тижня буде завершено асфальтування Дарницької площі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки ремонтних робіт на об’єкті. Оновлення площі розпочали в серпні цього року.

Першим етапом відремонтували проїзд із проспекту Соборності на Харківське шосе. Наступним – проїзд від Харківського шосе до проспекту Гагаріна.

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"Капітальний ремонт Дарницької площі останнього разу робили 33 роки тому! А це – один із найзавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега, яким щоденно користуються тисячі автомобілістів. Тому ми намагаємося якомога швидше завершити роботи, аби не створювати незручностей киянам. І під час ремонту рух тут перекривають частково, аби уникнути транспортного колапсу", – підкреслив мер столиці.

За його словами, під час асфальтування Дарницької площі використовують супер міцний асфальт із високим вмістом щебню гірських порід. Він утворює кам’яний скелет, що не піддається деформаціям. Також на площі триває заміна тротуарного покриття, оновлюють пішохідні переходи та встановлюють сучасне LED-освітлення, також встановлять нові огородження та облаштують велодоріжки.

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"Гарантійний термін якості оновленої проїжджої частини – 5 років, а відповідність якості асфальту вартості дорожніх робіт моніторить міжнародна ініціатива CoST, до якої приєднався Київ. Хочу наголосити: асфальтування Дарницької площі завершать протягом тижня. А основні роботи на проїжджій частині, за сприятливих погодних умов, планують завершити до кінця цього року", – підкреслив Віталій Кличко.

Верхній шар асфальту на площі дорожники вкладатимуть найближчими вихідними. Усі роботи виконуватимуть вночі, аби не ускладнювати рух автотранспорту.

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