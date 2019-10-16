В течение этой недели будет завершено асфальтирование Дарницкой площади. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки ремонтных работ на объекте. Обновление площади начали в августе этого года.

Первым этапом отремонтировали проезд с проспекта Соборности на Харьковское шоссе. Следующим – проезд от Харьковского шоссе до проспекта Гагарина.

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"Капитальный ремонт Дарницкой площади в последний раз делали 33 года назад, а это – один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, которым ежедневно пользуются тысячи автомобилистов. Поэтому мы стараемся как можно быстрее завершить работы, чтобы не создавать неудобств киевлянам. И во время ремонта движение здесь перекрывают частично, чтобы избежать транспортного коллапса", – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, во время асфальтирования Дарницкой площади используют супер прочный асфальт с высоким содержанием щебня горных пород. Он образует каменный скелет, не поддающийся деформациям. Также на площади продолжается замена тротуарного покрытия, обновляют пешеходные переходы и устанавливают современное LED-освещение, также установят новые ограждения и обустроят велодорожки.

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"Гарантийный срок качества обновленной проезжей части – 5 лет, а соответствие качества асфальта стоимости дорожных работ мониторит международная инициатива CoST, к которой присоединился Киев. Хочу подчеркнуть: асфальтирование Дарницкой площади завершат в течение недели. А основные работы на проезжей части, при благоприятных погодных условиях, планируют завершить до конца этого года", – подчеркнул Виталий Кличко.

Верхний слой асфальта на площади дорожники будут укладывать в ближайшие выходные. Все работы будут выполнять ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

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