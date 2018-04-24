У Мілані проходить виставка дизайну інтер'єру Salone del Mobile. Серед стильних та чудернацьких меблів з усього світу знайшлось місце і для стендів двох британських автомобільних брендів.

Aston Martin славиться елегантними та вишуканими інтер’єрами своїх автомобілів. У той же час дух MINI – це модерн, мінімалізм та стильний протест проти буденності.

Автомобільні компанії часто працюють не зовсім у своїй галузі – в більшості великих марок є власні колекції одягу, деякі виробники продають власні велосипеди та скутери, преміум-бренди долучаються до створення яхт, годинників, ексклюзивних аксесуарів, тощо. Та компанія Aston Martin пішла далі – спільно з виробником розкішних інтер'єрів та аксесуарів Formitalia дизайнери британської марки створили колекцію меблів для дому.

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На Женевському автосалоні цього року Aston Martin представив концепт Lagonda з ультрарозкішним інтер’єром. Представлена у Мілані колекція меблів має значно стриманіший дизайн, але не поступається у розкоші автомобільному концепту. Меблі від Астон Мартін можна буде придбати вже цього вересня. До складу колекції входять кілька предметів, включаючи два розкішних дивани, журнальні столики, два крісла та спальне ліжко.

Фото: Колекція меблів від Aston Martin / Aston Martin

Колекція меблів від MINI називається Living-Built By All виконана у стилі функціонального мінімалізму. Цікаво, що усі ці предмети інтер’єру будуть використані при будівництві житлового кварталу у Шанхаї наступного року. MINI планує перетворити колишні промислові будівлі на житловий комплекс загальною площею майже 8000 квадратних метрів.

Фото: Колекція меблів від MINI / BMW

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