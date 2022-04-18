На баннері в німецькому Інгольштадті – чотири серця на фоні українського прапора.

В німецькому місті Інгольштадт, де знаходиться офіс та завод компанії Audi, вивісили банер у підтримку України. Величезний плакат зроблено в кольорах українського прапора, на якому сплелися чотири серця. Вони нагадують логотип Audi – чотири з'єднаних кільця. На плакаті написано “Тримаємося разом!".

Таким чином в Audi висловили підтримку українському народу проти рашистського вторгнення. Нагадаємо, що Audi разом з материнським концерном Volkswagen AG одним з перших вийшов з ринку рф після початку війни.

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