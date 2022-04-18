На баннере в немецком Ингольштадте – четыре сердца на фоне украинского флага.

В немецком городе Ингольштадт, где находится офис и завод компании Audi, вывесили баннер в поддержку Украины. Огромный плакат сделан в цветах украинского флага, на котором сплелись четыре сердца. Они напоминают логотип Audi – четыре соединенных кольца. На плакате написано "Держимся вместе!".

Таким образом в Audi выразили поддержку украинскому народу против фашистского вторжения. Напомним, что Audi вместе с материнским концерном Volkswagen AG одним из первых вышел с рынка рф после начала войны.

Напомним, Что пожелали автопроизводители, покидая местный рынок