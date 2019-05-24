До кінця 2019 року Audi представить відразу 7 нових кросоверів, серед яких будуть як модифікації випускаються моделей (SQ8 і RSQ8), так і повністю нові машини (Q3 Sportback і E-Tron Sportback).

130-ті щорічні загальні збори акціонерів Audi крім інформації про нову модифікацію седана A8 принесли офіційні відомості з розвитку сегмента кросоверів. У 2019 на ринок вийдуть 7 нових моделей цього класу.

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У Audi говорять про "нові версії", хоча частина прем'єр формально буде абсолютно новими моделями, нехай і зробленими на базі вже існуючих автомобілів.

Отже, мова йде про спортивні модифікаціях Audi Q8 - варіантах SQ8 і RS Q8, про новий купе-кросовер Audi Q3 Sportback (раніше був відомий як Audi Q4), а також про електромобіль Audi E-Tron Sportback. Всі ці новинки у вигляді прототипів вже потрапляли в на камери фотошпигунам. Раніше вже стало відомо, що лінійка версій Audi Q3 розшириться за рахунок Audi SQ3 і Audi RS Q3.

Яка машина виявиться сьомою у списку прем'єр - поки загадка. Найбільш ймовірними варіантами вважаються Audi RQ Q5 нового покоління і Audi RS Q7, який може доповнити дизельний Audi SQ7.

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