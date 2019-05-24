Bengala Automotive створить справжнього позашляхового монстра.

"Проект буквально почався як жарт", - говорить генеральний директор іспанського дизайнерського дому Bengala, Шогі Саіднія. Початок гарний. "Ми подумали, що непогано було б зробити з шикарного позашляховика серйозний оффроудних проект. Так що розробили концепт, намалювали його і поділилися в інтернеті з деякими нашими перевіреними клієнтами".

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"Однак один з них раптом запитав нас, чи зможемо ми зробити такий насправді. Так і почався цей проект".

Що ж, шановний таємничий покупець, дякуємо вам. Тому що Bengala Bentley Bentayga Squared абсолютно крутий! Поки у нас немає подробиць про технічні зміни в позашляховику вартістю понад 130 000 фунтів (за базову версію), але те, що можна побачити на рендері концепту, вже досить для першого враження. Багато карбону, хоча, як стверджує Bengala в прес-релізі, "зниження ваги взагалі не є пріоритетом для проекту такого масштабу".

Так що карбон тут тільки для візуального ефекту. При цьому передня і задня захисту бамперів зроблені зі сталі і повинні витримувати серйозні удари долі і рельєфу.

Нова підвіска з великим ліфтом, нові колеса з позашляхової гумою повинні допомогти на бездоріжжі. Звичайно, це буде не шоу-кар, все буде насправді. Тому для розробки проекту залучили Маноло Плаза - він 13 років бере участь в Дакарі і знає, як це працює.

Так, і давайте не забувати про світлодіодну балку і жалюзі на задньому склі. Установка їх на будь-який старий позашляховик автоматично робить його крутим, але Bentley? Та й Bentley не виняток. Загалом, вже можна бронювати собі один такий, хоча Bentayga Squared буде виготовлено в кількості лише 15 примірників.

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Навряд чи це останній такий проект. Наступним автомобілем, на який націлилися в Benlaga, є Rolls Royce Cullinan.