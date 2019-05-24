Bengala Automotive создаст настоящего внедорожного монстра.

"Проект буквально начался как шутка", – говорит генеральный директор испанского дизайнерского дома Bengala, Шоги Саидния. Начало хорошее. "Мы подумали, что неплохо было бы сделать из шикарного внедорожника серьезный оффроудных проект. Так что разработали концепт, нарисовали его и поделились в интернете с некоторыми нашими проверенными клиентами”.

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"Однако один из них вдруг спросил нас, сможем ли мы сделать такой на самом деле. Так и начался этот проект".

Что ж, уважаемый таинственный покупатель, благодарим вас. Потому что Bengala Bentley Bentayga Squared абсолютно крутой! Пока у нас нет подробностей о технических изменениях во внедорожнике стоимостью более 130 тысяч фунтов (за базовую версию), но то, что можно увидеть на рендере концепта, уже достаточно для первого впечатления. Много карбона, хотя, как утверждает Bengala в пресс-релизе, "снижение веса вообще не является приоритетом для проекта такого масштаба".

Так что карбон здесь только для визуального эффекта. При этом передняя и задняя защиты бамперов сделаны из стали и должны выдерживать серьезные удары судьбы и рельефа.

Новая подвеска с большим лифтом, новые колеса с внедорожной резиной должны помочь на бездорожье. Конечно, это будет не шоу-кар, все будет на самом деле. Поэтому для разработки проекта привлекли Маноло Плаза – он 13 лет участвует в Дакаре и знает, как это работает.

Да, и давайте не забывать о светодиодной балке и жалюзях на заднем стекле. Установка их на любой старый внедорожник автоматически делает его крутым, но Bentley? И Bentley не исключение. В общем, уже можно бронировать себе один такой, хотя Bentayga Squared будет изготовлено в количестве всего 15 экземпляров.

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Вряд ли это последний такой проект. Следующим автомобилем, на который нацелились в Benlaga, является Rolls Royce Cullinan.