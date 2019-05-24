К концу 2019 года Audi представит сразу 7 новых кроссоверов, среди которых будут как модификации выпускающихся моделей (SQ8 и RSQ8), так и полностью новые машины (Q3 Sportback и E-Tron Sportback).

130-е ежегодное общее собрание акционеров Audi кроме информации о новой модификации седана A8 принесло официальные сведения по развитию сегмента кроссоверов. В 2019 году на рынок выйдут 7 новых моделей этого класса.

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В Audi говорят о "новых версиях", хотя часть премьер формально будет абсолютно новыми моделями, пусть и сделанными на базе уже существующих автомобилей.

Итак, речь идет о спортивных модификациях Audi Q8 – вариантах SQ8 и RS Q8, о новом купе-кроссовере Audi Q3 Sportback (ранее был известен как Audi Q4), а также о электромобиле Audi E-Tron Sportback. Все эти новинки в виде прототипов уже попадались фотошпионам. Ранее уже стало известно, что линейка версий Audi Q3 расширится за счет Audi SQ3 и Audi RS Q3.

Какая машина окажется седьмой в списке премьер – пока загадка. Наиболее вероятными вариантами считаются Audi RQ Q5 нового поколения и Audi RS Q7, который может дополнить дизельный Audi SQ7.

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