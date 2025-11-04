Audi готує три великі прем’єри на 2026 рік

Audi готує насичений рік — одразу три головні новинки вийдуть на ринок у 2026-му. Як стало відомо з інвесторського звіту після результатів третього кварталу, німецький бренд планує представити наступне покоління Q7, абсолютно новий Q9 та компактний електромобіль, який стане молодшим братом Q4 e-tron, повідомляє Motor1.

Також цікаво Audi не знає, що робити з флагманом А8

Нові SUV: ставка на перевірену класику

Попри те, що Audi активно рухається в напрямку електрифікації, у 2026 році компанія робить ставку на класичні силові агрегати.

Наступний Q7 збереже бензинові та дизельні двигуни, а ще більший Q9 отримає подібні установки — щоб не втратити клієнтів, які поки не готові перейти на електрику.

Рішення виглядає логічним: після провалу великого електричного Q8 e-tron і закриття заводу в Брюсселі Audi вирішила не ризикувати. Дизельні модифікації, як і раніше, залишаються актуальними на європейському ринку для великих кросоверів преміум-класу.

Повернення «малюка»: електричний A2, але не зовсім

Третя новинка 2026 року — компактний електромобіль, який розташується нижче за Q4 e-tron. За чутками, це своєрідне відродження моделі A2, але вже у форматі кросовера. Проте дизайн залишиться у нинішньому фірмовому стилі Audi з розділеними фарами та мінімалістичним салоном, повним екранів.

Жаль лише, що новий стиль із концепту Audi Concept C поки не буде впроваджено — моделі вже пройшли стадію фінального дизайну.

RS повертаються: V6, PHEV і трохи емоцій

Окрім звичайних моделей, Audi готує кілька RS-версій. Найімовірніше, у 2026 році дебютує новий RS5 — з V6 під капотом і, вірогідно, гібридною надбудовою. Повністю бензинових «ересок» у Європі вже не буде — норми викидів цього не дозволяють.

RS5 планують випустити у двох кузовах — ліфтбек і універсал. А трохи пізніше може з’явитися й RS6 нового покоління, можливо з більшим V8.

А от RS6 e-tron, за словами джерел у компанії, може так і не вийти — очікувані продажі занадто низькі, аби виправдати витрати.

Також цікаво Audi готує конкурента G-класу

ДВЗ не здається

Після періоду «електричного максималізму» Audi знову обирає більш гнучку стратегію. Компанія відмовилася від жорсткої мети перейти на повністю електричні авто до 2033 року. За словами CEO Ґернота Деллнера, двигуни внутрішнього згоряння залишаться у виробництві щонайменше ще одне десятиліття. І це, мабуть, найрозумніше рішення для бренду, який шукає баланс між екологією та реальними потребами покупців. У час, коли одні прагнуть максимальної електрифікації, а інші — просто зручного й надійного авто, Audi вирішила задовольнити обидва табори.