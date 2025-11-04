Audi готовит три большие премьеры на 2026 год

Audi готовит насыщенный год - сразу три главные новинки выйдут на рынок в 2026-м. Как стало известно из инвесторского отчета после результатов третьего квартала, немецкий бренд планирует представить следующее поколение Q7, совершенно новый Q9 и компактный электромобиль, который станет младшим братом Q4 e-tron, сообщает Motor1.

Новые SUV: ставка на проверенную классику

Несмотря на то, что Audi активно движется в направлении электрификации, в 2026 году компания делает ставку на классические силовые агрегаты.

Следующий Q7 сохранит бензиновые и дизельные двигатели, а ещё более крупный Q9 получит подобные установки - чтобы не потерять клиентов, которые пока не готовы перейти на электричество.

Решение выглядит логичным: после провала большого электрического Q8 e-tron и закрытия завода в Брюсселе Audi решила не рисковать. Дизельные модификации, по-прежнему, остаются актуальными на европейском рынке для больших кроссоверов премиум-класса.

Возвращение "малыша": электрический A2, но не совсем

Третья новинка 2026 года - компактный электромобиль, который расположится ниже Q4 e-tron. По слухам, это своеобразное возрождение модели A2, но уже в формате кроссовера. Однако дизайн останется в нынешнем фирменном стиле Audi с разделенными фарами и минималистичным салоном, полным экранов.

Жаль только, что новый стиль с концепта Audi Concept C пока не будет внедрен - модели уже прошли стадию финального дизайна.

RS возвращаются: V6, PHEV и немного эмоций

Кроме обычных моделей, Audi готовит несколько RS-версий. Вероятнее всего, в 2026 году дебютирует новый RS5 - с V6 под капотом и, вероятно, гибридной надстройкой. Полностью бензиновых "эресок" в Европе уже не будет - нормы выбросов этого не позволяют.

RS5 планируют выпустить в двух кузовах - лифтбек и универсал. А чуть позже может появиться и RS6 нового поколения, возможно с большим V8.

А вот RS6 e-tron, по словам источников в компании, может так и не получиться - ожидаемые продажи слишком низкие, чтобы оправдать расходы.

ДВС не сдается

После периода "электрического максимализма" Audi снова выбирает более гибкую стратегию. Компания отказалась от жесткой цели перейти на полностью электрические авто до 2033 года. По словам CEO Гернота Деллнера, двигатели внутреннего сгорания останутся в производстве по меньшей мере еще одно десятилетие. И это, пожалуй, самое разумное решение для бренда, который ищет баланс между экологией и реальными потребностями покупателей. Во время, когда одни стремятся к максимальной электрификации, а другие - просто удобного и надежного авто, Audi решила удовлетворить оба лагеря.