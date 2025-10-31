Audi не имеет представления, что делать с A8

Audi когда-то планировала заменить A8 полностью электрическим роскошным седаном и большим кроссовером, но оба проекта пока приостановлены. Окончательное решение о судьбе A8 ожидается в течение ближайших нескольких недель, пишет Carscoops.

Если производство будет прекращено, это станет первым случаем за более чем три десятилетия, когда Audi не будет иметь прямого конкурента BMW 7 Series или Mercedes-Benz S-Class. Похожую ситуацию переживает и Lexus, который готовится попрощаться с моделью LS, экспериментируя с нестандартными концептами.

Будущее под вопросом

Судьба A8 остается неопределенной уже несколько лет. Изначально Audi планировала представить два электрических флагмана - седан Landyacht и кроссовер Landjet, вдохновленные концептом Grandsphere 2021 года. Оба должны были использовать общую платформу с будущим электрическим Porsche K1, но теперь эти проекты заморожены.

Концепт Audi Grandsphere

Причины - смена приоритетов внутри концерна Volkswagen Group и охлаждение спроса на электромобили в Европе и США. Porsche решила сконцентрироваться на новой гибридной модели, а Audi осталась без платформы для своего электрического флагмана.

В компании подтвердили немецкому изданию Automobilwoche, что “все еще ищут платформу для возможного преемника”. По словам руководителя технического развития Audi Джеффри Буко, команда “интенсивно обдумывает, когда запускать новую модель A8 и какой тип привода выбрать”.

Поиск платформы продолжается

Нынешний A8 построен на платформе MLB evo 2017 года, которую уже невозможно модернизировать под современные стандарты без колоссальных затрат. Платформа MSB (Panamera, Bentley Continental) также подходит к концу своего жизненного цикла.

Audi A8L

Одним из возможных решений может стать новейшая архитектура PPC (Premium Platform Combustion), разработанная Audi для следующих поколений Q7 и будущего Q9. Удлиненная версия этой базы могла бы стать основой нового A8 - с традиционными ДВС, что дало бы бренду несколько лет передышки до полной электрификации.

Такое решение позволит Audi выиграть время до 2030-х годов, когда станет понятнее, есть ли смысл в создании электрического седана класса люкс. Пока же судьба A8 остается под вопросом - и совсем не исключено, что его место в верхушке модельной линейки займут большие внедорожники.