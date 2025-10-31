Audi не має уявлення, що робити з A8

Audi колись планувала замінити A8 повністю електричним розкішним седаном і великим кросовером, але обидва проєкти наразі призупинені. Остаточне рішення щодо долі A8 очікується протягом найближчих кількох тижнів, пише Carscoops.

Якщо виробництво буде припинено, це стане першим випадком за понад три десятиліття, коли Audi не матиме прямого конкурента BMW 7 Series або Mercedes-Benz S-Class. Схожу ситуацію переживає й Lexus, який готується попрощатися з моделлю LS, експериментуючи з нестандартними концептами.

Майбутнє під питанням

Доля A8 залишається невизначеною вже кілька років. Спочатку Audi планувала представити два електричні флагмани — седан Landyacht і кросовер Landjet, натхненні концептом Grandsphere 2021 року. Обидва мали використовувати спільну платформу з майбутнім електричним Porsche K1, але тепер ці проєкти заморожені.

Концепт Audi Grandsphere

Причини — зміна пріоритетів усередині концерну Volkswagen Group та охолодження попиту на електромобілі в Європі й США. Porsche вирішила сконцентруватися на новій гібридній моделі, а Audi залишилася без платформи для свого електричного флагмана.

У компанії підтвердили німецькому виданню Automobilwoche, що “все ще шукають платформу для можливого наступника”. За словами керівника технічного розвитку Audi Джеффрі Буко, команда “інтенсивно обмірковує, коли запускати нову модель A8 і який тип приводу обрати”.

Пошук платформи продовжується

Нинішній A8 побудований на платформі MLB evo 2017 року, яку вже неможливо модернізувати під сучасні стандарти без колосальних витрат. Платформа MSB (Panamera, Bentley Continental) також підходить до кінця свого життєвого циклу.

Audi A8L

Одним із можливих рішень може стати новітня архітектура PPC (Premium Platform Combustion), розроблена Audi для наступних поколінь Q7 та майбутнього Q9. Подовжена версія цієї бази могла б стати основою нового A8 — із традиційними ДВЗ, що дало б бренду кілька років перепочинку до повної електрифікації.

Таке рішення дозволить Audi виграти час до 2030-х років, коли стане зрозуміліше, чи є сенс у створенні електричного седана класу люкс. Поки що ж доля A8 залишається під питанням — і зовсім не виключено, що його місце у верхівці модельної лінійки займуть великі позашляховики.