Якою буде нова Audi A4 2028 року: фото

За попередньою інформацією Autocar та Carscoops, новинка отримає радикальний стиль, який відрізнятиметься від класичного A4. Дизайн буде натхненний концептом Audi Concept C: мінімалізм, чисті лінії та вузькі чотириелементні фари, що стануть новим фірмовим обличчям бренду. Очікується поява закритої прямокутної решітки радіатора та оновленого інтер’єру з меншою кількістю сенсорних “віртуальних” кнопок і поверненням до фізичних перемикачів — так, як цього хочуть клієнти.

Читайте також: Audi підтвердила появу флагманського позашляховика Q9

Платформа нового покоління SSP

Audi A4 e-tron буде побудований на абсолютно новій архітектурі Scalable Systems Platform (SSP) — більш сучасній за нинішню PPE, що використовується в Porsche Macan Electric, Audi A6 та Q6 e-tron. Ця ж платформа стане основою для нових VW Golf, Skoda Octavia та моделей Cupra. SSP має забезпечити більший запас ходу, швидшу зарядку та гнучкі можливості для різних класів авто.

Технології від Volkswagen і Rivian

Вперше Audi планує інтегрувати програмне забезпечення, створене у партнерстві з американською компанією Rivian. Це дозволить зробити A4 e-tron “програмно-визначеним автомобілем”: з можливістю постійних оновлень “по повітрю”, кращою інтеграцією сервісів та адаптивними функціями. За словами генерального директора Audi Гернота Деллнера, вже зараз створюються перші тестові прототипи з новим софтом.

Також цікаво: Другою моделлю новоствореного бренду AUDI стане кросовер: фото

Конкуренція з BMW та Mercedes-Benz

Запуск A4 e-tron у 2028 році стане відповіддю Audi на електричні версії бестселерів конкурентів: BMW i3 (нова “трійка”) та Mercedes EQ C-Class. Audi вже має розвинену лінійку електрокросоверів (Q4, Q6 e-tron, майбутній Q2), але бракувало доступного преміального седана. Тепер баланс буде відновлено.