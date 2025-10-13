Какой будет новая Audi A4 2028 года: фото

По предварительной информации Autocar и Carscoops, новинка получит радикальный стиль, который будет отличаться от классического A4. Дизайн будет вдохновлен концептом Audi Concept C: минимализм, чистые линии и узкие четырехэлементные фары, которые станут новым фирменным лицом бренда. Ожидается появление закрытой прямоугольной решетки радиатора и обновленного интерьера с меньшим количеством сенсорных “виртуальных” кнопок и возвращением к физическим переключателям - так, как этого хотят клиенты.

Читайте также: Audi подтвердила появление флагманского внедорожника Q9

Платформа нового поколения SSP

Audi A4 e-tron будет построен на совершенно новой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP) - более современной, чем нынешняя PPE, используемая в Porsche Macan Electric, Audi A6 и Q6 e-tron. Эта же платформа станет основой для новых VW Golf, Skoda Octavia и моделей Cupra. SSP должна обеспечить больший запас хода, быструю зарядку и гибкие возможности для различных классов авто.

Технологии от Volkswagen и Rivian

Впервые Audi планирует интегрировать программное обеспечение, созданное в партнерстве с американской компанией Rivian. Это позволит сделать A4 e-tron “программно-определяемым автомобилем”: с возможностью постоянных обновлений “по воздуху”, лучшей интеграцией сервисов и адаптивными функциями. По словам генерального директора Audi Гернота Деллнера, уже сейчас создаются первые тестовые прототипы с новым софтом.

Также интересно: Второй моделью новосозданного бренда AUDI станет кроссовер: фото

Конкуренция с BMW и Mercedes-Benz

Запуск A4 e-tron в 2028 году станет ответом Audi на электрические версии бестселлеров конкурентов: BMW i3 (новая “тройка”) и Mercedes EQ C-Class. Audi уже имеет развитую линейку электрокроссоверов (Q4, Q6 e-tron, будущий Q2), но не хватало доступного премиального седана. Теперь баланс будет восстановлен.