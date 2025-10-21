Audi Concept C стає ближчим до серійного виробництва: офіційно дозволений для доріг

Концепт, який став однією з головних зірок виставки IAA Mobility у Мюнхені, демонструє не лише майбутній серійний спорткар Audi, а й новий етап дизайнерської еволюції бренду. Тепер компанія підтвердила: більшість рішень Concept C буде збережено у виробничій версії, повідомляє Carscoops.

Отримання сертифікації для руху дорогами — нетривіальне завдання для концепт-кара. Інженери Audi змушені були врахувати складний набір технічних стандартів і вимог безпеки, аби зробити автомобіль не лише естетичним, а й повністю функціональним. Його німецькі номерні знаки — символ не просто експерименту, а реального кроку до майбутнього електричного спорткара.

Новий код дизайну

Зовнішність Concept C — це поєднання ДНК кількох легендарних Audi: спортивного духу TT, силуету R8 та плавних ліній гоночного Auto Union Type C. Спереду є тонкі горизонтальні LED-фари та нова решітка радіатора, оформлена у вертикальних повітрозабірниках. Боковий профіль підтягнутий і лаконічний, із пропорціями справжнього спорткара. Задня частина — низька, з жалюзями замість скла, вузькими ліхтарями та масивним дифузором.

Audi описує Concept C як “захопливий повністю електричний спортивний автомобіль із видатною динамікою водіння, побудований на поєднанні дизайну, швидкості та емоцій”. Серійна модель, як очікується, збереже знімний дах.

Інтер’єр і технології

Салон виконаний у мінімалістичному стилі, з акцентом на чистоту форм і технологічність. Перед водієм — 10,4-дюймовий екран, який плавно інтегровано в панель приладів, поряд із цифровим щитком. Під головним дисплеєм розміщено кілька сенсорних елементів керування та кнопку відкриття дверей. Audi ризикує повторити помилки VW із надмірною сенсоризацією, однак у компанії наголошують, що це лише прототип, і до серійного варіанту інтерфейс можуть спростити.

Архітектура та силова установка

Хоча технічних подробиць поки небагато, Audi підтвердила: електромотор розташований ззаду, а акумуляторний блок — за сидіннями, що дозволяє посадити водія нижче, ніж у більшості електрокарів, і створює ідеальне співвідношення ваги. Очікується, що серійна модель буде побудована на платформі Porsche 718 нового покоління, а отже, отримає споріднені технології з майбутніми Cayman та Boxster.

Ймовірно, Audi запропонує версії з заднім приводом і варіанти Quattro з двома електродвигунами, забезпечуючи як класичну керованість, так і потужність, гідну преміального спорткара. Таким чином, Concept C — це не просто шоу-кар, а реальний прототип, який прокладає шлях для нового покоління електричних спорткарів Audi, де емоції й технології зливаються в одне.