Нове спортивне купе Audi не називатиметься TT

Минулого тижня в рамках Мюнхенського автосалону відбулась прем’єра нового концептуального електричного купе Audi Concept C. Модель демонструє новий напрямок дизайну бренду й очільник німецького автовиробника Гернот Долльнер сказав, що шоукар є чимось середнім між TT та R8, які вже зняті з виробництва.

Детальніше: Новий концепт Audi вразив дизайном: фото, відео

Новинка тісно пов’язана з майбутнім Porsche 718 EV, який наразі перебуває в розробці. Дьолльнер сказав в інтерв’ю Top Gear: “Це повністю функціональний концепт, дозволений для використання на дорогах, ви скоро будете на ньому їздити”. “Це не наступник TT – він не матиме назви TT. Ми так швидко розробляли концепт, що у нас не було часу знайти назву, тому ми назвали його Concept C. Чесно кажучи, він міг починатися на літеру R або бути назвою. Іноді легше розробити автомобіль, ніж знайти для нього назв”, – продовжив він.

Очільник Audi також підтвердив, що серійна автівка отримає віртуальну коробку передач. “Ми виявили, що віртуальна коробка передач і звук дійсно додають чогось особливого до керування електромобілем. Навіть на гоночній трасі я швидший з автомобілем з віртуальною коробкою передач. Ми розробляємо його, я думаю, у нас він буде. Компанія цілком відкрита до пошуку інноваційних рішень у цій галузі…”, – сказав він журналістам.

Також цікаво: Представлено нову Audi Q3 в елегантному виконанні Sportback

Не виключена поява імітації звуку роботи п’ятициліндрового двигуна, адже коли гендиректора Audi запитали про термін служби двигуна, який знаходиться під капотом RS3, він підтвердив, що він скоро помре, оскільки Audi не оновлюватиме його для норм викидів Euro 7. Однак, він натякнув, що “він може повернутись віртуально”.