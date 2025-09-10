Новое спортивное купе Audi не будет называться TT

На прошлой неделе в рамках Мюнхенского автосалона состоялась премьера нового концептуального электрического купе Audi Concept C. Модель демонстрирует новое направление дизайна бренда и глава немецкого автопроизводителя Гернот Долльнер сказал, что шоукар является чем-то средним между TT и R8, которые уже сняты с производства.

Новинка тесно связана с будущим Porsche 718 EV, который сейчас находится в разработке. Дьолльнер сказал в интервью Top Gear: “Это полностью функциональный концепт, разрешенный для использования на дорогах, вы скоро будете на нем ездить”. “Это не преемник TT – он не будет иметь названия TT. Мы так быстро разрабатывали концепт, что у нас не было времени найти название, поэтому мы назвали его Concept C. Честно говоря, он мог начинаться на букву R или быть названием. Иногда легче разработать автомобиль, чем найти для него названий”, – продолжил он.

Глава Audi также подтвердил, что серийная машина получит виртуальную коробку передач. “Мы обнаружили, что виртуальная коробка передач и звук действительно добавляют чего-то особенного к управлению электромобилем. Даже на гоночной трассе я быстрее с автомобилем с виртуальной коробкой передач. Мы разрабатываем его, я думаю, у нас он будет. Компания полностью открыта к поиску инновационных решений в этой области..”, – сказал он журналистам.

Не исключено появление имитации звука работы пятицилиндрового двигателя, ведь когда гендиректора Audi спросили о сроке службы двигателя, который находится под капотом RS3, он подтвердил, что он скоро умрет, поскольку Audi не будет обновлять его для норм выбросов Euro 7. Однако, он намекнул, что “он может вернуться виртуально”.