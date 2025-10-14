Audi готує конкурента Mercedes-Benz G-Class: майбутній позашляховик можуть виробляти у США

У 2023 році тодішній головний дизайнер Марк Ліхте говорив про можливість створення позашляховика, який розташувався б вище за Q7 і Q8. Ідея отримала нове дихання вже під керівництвом Дьоллнера, який заявив, що Audi потребує не лише масових електромобілів, а й іміджевих моделей для підсилення бренду

Преміальний виробник бачить місце для позашляховика, який за статусом стояв би поряд з Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class, але водночас мав би сучасну електричну або гібридну архітектуру.

Спільна платформа зі Scout?

Ймовірно, Audi використає розробки марки Scout, яку Volkswagen Group відроджує для американського ринку. Позашляховики Scout Traveler та пікап Terra будуть побудовані на рамній платформі з блокуванням диференціалів і електричними або гібридними силовими установками з великим запасом ходу.

Неофіційний рендер нового позашляховика Audi від Theottle

Це дозволило б Audi уникнути дорогих інвестицій у нову архітектуру — достатньо було б адаптувати вже готову базу під власний преміальний дизайн та салон.

Виробництво — у США

Завод Scout у Південній Кароліні може стати майданчиком і для моделі Audi. Це допоможе уникнути імпортних тарифів і збільшити привабливість для американських покупців. За словами Дьоллнера, рішення залежатиме від тарифної політики та державної підтримки.

Конкретного дизайну поки немає, але незалежний дизайнер Theottle вже уявив можливий “Q-Wagen” із вертикальною решіткою та прямими лініями кузова — натхненними новим Concept C. Audi поки офіційно не підтверджує терміни дебюту, але за наявних сигналів це може статися вже у наступні кілька років.