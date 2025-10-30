Концепт Lexus LS Coupe насправді не купе, але виглядає чарівно: фото

Флагманський седан Lexus LS, який був символом бренду ще з 1989 року, поступово завершує свою епоху. Його місце, схоже, займе нове сімейство під ім’ям LS, до якого входитиме одразу кілька сміливих експериментальних моделей, включно з концепцією стрімкого SUV, пише Motor1.

LS Coupe зберігає дух флагмана, але демонструє абсолютно інший формат — чотиримісний позашляховик із нахиленою лінією даху, дверима із задніми петлями та висувною вантажною платформою.

Купе чи SUV?

Двері з задніми петлями нагадують Ferrari Purosangue, однак найцікавіша частина позаду. Задня панель кузова зсувається вниз, відкриваючи підлогу багажника, що автоматично висувається назовні — оригінальне рішення для завантаження багажу. Попри купеподібний профіль, LS Coupe має повноцінний багажний відсік, хоча простір обмежений.

Інтер’єр: футуризм із японським характером

Салон виглядає як поєднання електромобіля майбутнього та традиційної японської естетики. Серед головних особливостей:

Двошарова панель приладів із кількома цифровими екранами, включно з окремим дисплеєм для пасажира;

Задні сидіння — окремі крісла з вертикальними сенсорними панелями;

Абсолютно рівна підлога натякає на електричну платформу;

Акценти з бамбуку;

Кермове колесо замінено “хомутом”, а фізичних кнопок майже немає.

Цікаво, що водійське крісло блакитне, а пасажирські — кремові, створюючи відчуття “подвійності” — однієї з тем концепції Lexus.

Філософія “балансу протилежностей”

Lexus описує LS Coupe як автомобіль, який поєднує суперечності: спортивність і комфорт, водійське задоволення і пасажирський спокій. “Це відповідь на бажання мати найкраще з усього”, — заявляють у компанії. Хоча технічних характеристик поки не розкривають, усе вказує на повністю електричну силову установку.

Що далі?

Lexus поки не підтвердив, чи LS Coupe стане серійною моделлю. Проте, бренд, схоже, готує повне перезавантаження своєї флагманської лінійки. І хоча класичний седан LS, ймовірно, піде в історію, його ім’я може продовжити життя у новому поколінні електричних Lexus — від мінівенів до SUV-купе.