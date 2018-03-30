Німецька компанія упевнена, що новинка не має гідних суперників на ринку п'ятидверних купе. Що ж у ньому такого особливого?

На міжнародному автосалоні в Нью-Йорку відсвяткувала світовий дебют Audi RS 5 Sportback. Найлютіша версія А5 далеко відійшла від своєї основи.

“Audi RS 5 Sportback – не просто прем'єра, це абсолютно нова пропозиція для наших клієнтів. Інноваційна інтерпретація п'ятидверного купе не має аналогів і прямих конкурентів”, – сказав Міхаель-Юліус Ренц, директор Audi Sport GmbH, додавши: “Audi RS 5 Sportback виводить на звичайні дороги гоночні гени RS”.

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Безліч зовнішніх деталей одразу повідомляють оточуючим, що перед ними не звичайна А5 – дизайнери зуміли за допомогою незначних елементів надати автомобілю спортивно-агресивного вигляду. Фірмова радіаторна решітка Singleframe, масивні повітрозабірники з решіткою у формі сот, характерні для RS моделей, передній спойлер з матового алюмінію з написом “quattro”, обрамлені чорним фари, та кілька виразних деталей на кормі надають RS 5 справді унікального вигляду. Базовий Audi RS 5 Sportback оснащується 19-дюймовими дисками, в якості опції доступні колеса на 20 дюймів.

Новий Audi RS5 Sportback оснащується двигуном V6 2.9 TFSI з подвійним турбонаддувом, потужність якого сягає 450 к. с. та 600 номів крутного моменту. До 100 км/год “Спортбек” прискорюється усього за 3,9 с.

Восьмиступінчата коробка передач tiptronic зі спортивними налаштуваннями передає потужність двигуна на усі чотири колеса, розподіляючи оберти між осями у співвідношенні 40:60. При цьому за необхідності до 85% крутного моменту може бути скеровано на передню вісь і до 70% – на задню. У якості опції пропонується спортивний диференціал, котрий розподіляє крутний момент окремо між задніми колесами.

Фото: Audi RS 5 Sportback / Audi

Система управління Audi drive select, що входить у стандартне оснащення моделі, дозволяє вибрати підходящий режим водіння: індивідуальний, спортивний або комфортний. А опціональна підвіска Dynamic Ride Control (DRC) з керамічними гальмами та динамічним рульовим управлінням надасть гостроти управлінню.

Audi RS 5 Sportback – один з тих спортивних автомобілів, що дозволяють не йти на компроміси у відношенні пасажирів. Салон спортивної п’ятидверки вміщує чотирьох пасажирів, тож водію не доведеться насолоджуватись швидкістю наодинці. При цьому автомобіль має ще й досить місткий багажний відсік, ємністю у 480 л. Склавши задні сидіння, можна отримати до 1300 літрів корисного простору.

Продажі автомобіля у Європі почнуться у другій половині цього року. Вартість поки не названа.

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