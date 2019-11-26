Рішення стосуються, зокрема, оптимізації виробничих потужностей на двох німецьких заводах і соціально-відповідальних коригувань робочої сили при одночасному продовженні гарантії зайнятості до кінця 2029 року.

Рада підприємства і керівництво компанії AUDI AG домовилися скоротити до 9500 робочих місць до 2025 року. Про це йдеться в опублікованому у вівторок корпоративному “плані трансформації Audi”.

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Звільнення будуть відбуватися по демографічній кривій - зокрема, завдяки плинності кадрів і нової привабливої програми дострокового виходу на пенсію, повідомили в компанії.

Проте, Audi буде продовжувати набір на роботу нових співробітників у найближчі роки і поліпшить пенсійний план з 2021 року, передбачивши додаткові пенсійні відрахування в розмірі до 50 мільйонів євро в рік на ці цілі.

Компанія планує створити до 2000 нових експертних посад в таких областях, як електрична мобільність і цифровизация. Ці призначення будуть проводитися по внутрішньому принципом перед зовнішніми кандидатами, говорить Пітер Мош, голова загального виробничого ради AUDI AG.

Ключовим компонентом плану є економічне і перспективне використання виробничих потужностей. За словами компанії, в Інгольштадті буде запланована річна потужність заводу на 450 000 автомобілів і в Неккарзульмі на 225 000 автомобілів з оптимізованим виробництвом.

Довгострокова перспектива на майбутнє гарантується електричними моделями, які будуть побудовані на обох заводах в майбутньому, заявили в Audi.

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Раніше повідомлялося про те, що власник марки Mercedes-Benz концерн Daimler планує звільняти робітників з своїх заводів щоб заощадити мільярд євро до 2022 року. Компанія планує скоротити число робочих як мінімум на 1000 чоловік.

Крім того, масові звільнення анонсував ще один німецький автовиробник комплектуючих Continental, який планує скоротити до 2028 року 5 500 робочих місць після того, як було прийнято рішення про ліквідацію частини бізнесу, пов'язаного з бензиновими і дизельними двигунами.