Решения касаются, в частности, оптимизации производственных мощностей на двух немецких заводах и социально-ответственных корректировок рабочей силы при одновременном продолжении гарантии занятости до конца 2029 года.

Совет предприятия и руководство компании AUDI AG договорились сократить до 9500 рабочих мест до 2025 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник корпоративном "плане трансформации Audi".

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Увольнения будут происходить по демографической кривой – в частности, благодаря текучести кадров и новой привлекательной программе досрочного выхода на пенсию, сообщили в компании.

Однако, Audi будет продолжать набор на работу новых сотрудников в ближайшие годы и улучшит пенсионный план с 2021 года, предусмотрев дополнительные пенсионные отчисления в размере до 50 миллионов евро в год на эти цели.

Компания планирует создать до 2000 новых экспертных должностей в таких областях, как электрическая мобильность и цифровизация. Эти назначения будут проводиться по внутреннему принципу перед внешними кандидатами, говорит Питер Мош, председатель общего производственного совета AUDI AG.

Ключевым компонентом плана является экономическое и перспективное использование производственных мощностей. По словам компании, в Ингольштадте будет запланирована годовая мощность завода на 450 тысяч автомобилей и в Неккарзульме на 225 тысяч автомобилей с оптимизированным производством.

Долгосрочная перспектива на будущее гарантируется электрическими моделями, которые будут построены на обоих заводах в будущем, заявили в Audi.

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Ранее сообщалось о том, что владелец марки Mercedes-Benz концерн Daimler планирует увольнять рабочих из собственных заводов чтобы сэкономить миллиард евро к 2022 году. Компания планирует сократить число рабочих как минимум на 1000 человек.

Кроме того, массовые увольнения анонсировал еще один немецкий автопроизводитель комплектующих Continental, который планирует сократить до 2028 года 5500 рабочих мест после того, как было принято решение о ликвидации части бизнеса, связанного с бензиновыми и дизельными двигателями.