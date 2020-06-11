За 10 діб роботи системи фотовідеофіксації на рахунок Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень

Вже сплачено більше 7 тисяч штрафів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. “Кількість порушень знизилась удвічі, сплачено 7 399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень – підсумок 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській області”, - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Раніше повідомлялось, що за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень.

Нагадаємо, з 1 червня запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області.

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