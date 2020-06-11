За 10 суток работы системы фото- и видеофиксации на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен

Уже уплачено больше 7 тысяч штрафов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Количество нарушений снизилось вдвое, уплачено 7 399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", – ​​​​​​​отметил министр внутренних дел.

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Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фото– ​​​​​​​и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области.

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