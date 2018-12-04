Транспортний засіб названий Ferox Azaris також має унікальну підвіску та мотоциклетний двигун.

Австралійська компанія Ferox Advanced Vehicles Corporation представила концепт дуже незвичайного транспортного засобу. У нього шість коліс, відкрита кабіна з двома посадочними місцями і чотири водяних двигуна.

Ferox Azaris більше нагадує суміш багі та квадроцикла (точніше, гексацикла, оскільки коліс шість), аніж автомобіль. Та головна його особливість – у приводі.

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Azaris обладнаний чотирма гідромоторами, розташованими по краях балансира задньої підвіски. Під час роботи, підключений до них насос перекачує рідину, яка на 95% складається з води. Решта 5% суміші містить антікорозійний агент, мастило та антифриз. Сам же насос, що прокачує воду, працює від бензинового опозитного двигуна мотоцикла BMW 1200 GS. Творці концепту обіцяють пізніше замінити його на електромотор.

Ferox стверджує, що ККД гідромотора становить 98%, а вага кожного з них становить трохи більше 11 кг. Працюють гідродвигуни за досить простим принципом: рідина, закачана в мотори під тиском, обертає лопаті і корпус мотора, котрі, у свою чергу, приводять у рух колеса.

Фото: Ferox Azaris / СarАdvice

Теоретично кожен мотор здатен видавати 680 Нм крутного моменту, однак розробники поки що не готові оголосити точні характеристики моделі, оскільки хочуть домогтися стабільності і надійності в його роботі.

Ще одне цікаве рішення, застосоване у Ferox Azaris – балансирна підвіска. Завдяки їй автомобіль їздить по бездоріжжю, як по асфальту.

Директор компанії Трой Уілер сподівається вийти на дрібносерійне виробництво машини, після завершення усіх тестів та фінальної доводки. Якщо це станеться, такий апарат коштуватиме близько 500 тисяч австралійських доларів – $386 доларів США у еквіваленті.

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