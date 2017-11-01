Найширшу та найактуальнішу інформацію про вживані автомобілі можна знайти на віртуальних дошках оголошень у інтернет. Подібні німецькі ресурси сьогодні цікавлять наших співвітчизників, тож ми зібрали інформацію про них докупи.

Інтернет-майданчики з оголошеннями від приватних продавців, спеціалізованих торговців вживаними авто та офіційних дилерів на просторах німецького інтернету відрізняються досить доброю пристосованістю для іноземних користувачів. Якщо у випадку з польськими, болгарськими чи литовськими дошками оголошень лише кілька мають російськомовну версію, то німецькі сайти майже у половині випадків зрозумілі слов’янам.

Таких ресурсів на теренах “інтернет.de” чимало і вони майже повністю витіснили паперові носії оголошень, хоча за чутками саме у друкованих оголошеннях трапляються жадані екземпляри автомобілів з малим пробігом та низькою ціною. За “легендою” такі машини продають бюргери похилого віку (котрі звикли до газет і журналів і не користуються інтернетом), що їздили на свої фольксвагенах до церкви раз на тиждень. Що ж, можливо. Та надійніше покладатись не на волю сліпої удачі, а на повноту вибору та детальну інформацію з сайтів.

Німецькі сайти з оголошеннями про продаж автомобілів

Серед інтернет-ресурсів, які дозволяють знайти та придбати автомобіль у Німеччині без перебільшення найпопулярнішим є mobile.de. По-перше – цей сайт є лідером за кількістю оголошень, а по-друге – він представлений кількома мовами, включно з російською, що значно спрощує користування сервісом для мешканців східної Європи. Нарешті, тут наводяться ціни з урахуванням ПДВ – ціна, позначена як “нетто”, показує вартість з 19-відсотковою податковою “знижкою”, тоді як “брутто” позначає повну вартість. Також на цьому сайті можна обрати валюту, у якій показані ціни.

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Нижче наводимо список популярних сайтів з продажу авто з коментарями.

• www.mobile.de – найбільший та найповніший з німецьких ресурсів, представлений російською мовою, зручний;

• www.gebrauchtwagen.de – оголошення з купівлі/продажу транспорту, виключно німецькою;

• www.quoka.de – оголошення з найрізноманітнішими товарами, подібно до OLX, є розділ Automarkt, виключно німецькою.

• www.pkw.de – спеціалізований сайт з оголошеннями про купівлю/продаж транспорту, виключно німецькою;

• www.auto.de – зручний та інтуїтивно зрозумілий сайт, є вибір української мови!

• www.webmobil24.de – не надто зручний сайт, є вибір російської мови;

• www.ebay.de/motors – тут краще шукати особливі автомобілі: раритети, ексклюзивні моделі і суперкари;

• www.kalaydo.de – приємний сучасний дизайн, на сайті представлені оголошення у чотирьох категоріях товарів, одна з яких – авто/мото.

• www.markt.de – ще один німецький аналог OLX з оголошеннями про продаж і купівлю найрізноманітніших товарів, включаючи авто. Представлений виключно німецькою.

• www.auto24.de – не надто зручний сайт, виключно німецькою;

Також варто відзначити, що на офіційних сайтах автовиробників можна знайти інформацію про дилерів і, як правило, поруч з шоу-румом з новими автомобілями розміщено майданчик з машинами з пробігом цієї ж марки. Також часто поруч з великими дилерськими центрами “офіціалів” розташовані салони незалежних приватних торговців новими і вживаними автомобілями.

Офіційні дилери німецьких автовиробників:

• www.audi.de

• www.bmw.de

• www.mercedes-benz.de

• www.volkswagen.de

• www.porsche.de

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