Проект нідерландських вчених передбачає побудову позашляховика з пластику та на сонячних батареях.

Автомобіль, на якому нідерландці Едвін та Лінзбер тер Велде поїдуть підкорювати Антарктиду, називається Solar Voyager. Його кузов зроблений з 4000 шестикутників, які надруковані на 3-Д принтері. Матеріалом частинок стали подрібнені пластикові пляшки.

Колеса – низького тиску з підсиленням у вигляді сітки.

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Авто обладнано двома причепами, тому загальна довжина автопоїзда сягає 16 метрів. На них – десять двосторонніх сонячних панелей та шість трубок для розплавлення снігу. Також у причіпах знаходиться запас їжі на 47 днів. Загальна маса Solar Voyager становить майже півтори тони.

Максимальна швидкість "Сонячного мандрівника" не перевищує 8 км/год. Цього має вистачити, щоб за місяць подолати 2400 км – від антарктичної станції Union Glacier до Південного полюсу та назад. Зв'язок з екіпажем відбуватиметься за допомогою нової системи супутникового зв’язку LPGAN-мережі Hiber.

Подорож має розпочатись за півтори місяці.

Нагадаємо, що компанія HTT показала готовий гіперлуп.