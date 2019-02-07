Зміна правил розмитнення старих автомобілів в кінці минулого року сильно вплинула на ринок. Зараз в Україні за $500-1000 можна купити відносно "живий" автомобіль. Правда, він буде "на бляхах".

Найчастіше за $500-1000 продають автомобілі, розмитнення яких за новими правилами обійдеться в $1000-3000, а то і дорожче. До того ж у них, як правило, є деякі складнощі з документами. Найчастіше є проблеми з пошуком юридичного власника. Він потрібен для зняття авто з обліку в країні реєстрації і підписання договору купівлі-продажу. Багато автомобілів реєстрували "на фірми", які після того банкрутували або ліквідовувалися.

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Виходить, що покупка "евробляхи" з проблемними документами для її подальшої легалізації безглузда. Але є випадки, коли покупка такої машини буде мати сенс.

Набір запчастин

Якщо у вас є 10-15 або навіть 20 річний автомобіль, то зараз саме час знайти для нього донора. Купивши таку ж нерозмитнену машину можна вирішити для себе проблему запчастин. Вельми зручне рішення, але тільки в тому випадку якщо є де зберігати нерозмитнений автомобіль або зняті з нього запчастини.

Новий бізнес

Розбирання авто – досить вигідний бізнес. Нинішня ситуація дає непогані шанси для старту. Маючи 10-15 тисяч доларів, можна легко почати. Кращий спосіб – купити десяток авто однієї марки і моделі, орендувати приміщення для розбирання і зберігання запчастин, і найняти людину, здатну власноруч розібрати автомобіль. Запчастини зручно продавати через онлай-сервіси.

Тюнінг і автоспорт

Для їзди по лісах і болотах, а також для вилазок на полювання чи риболовлю можна сконструювати баггі або іншу подібну техніку. Втім, якщо вдасться знайти нерозмитнений позашляховик за хорошою ціною, його можна використовувати без переробок. Головне – не виїжджати на дороги загального користування.

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Надія на майбутнє

Нинішня політична нестабільність стосується і автомобільного законодавства. Нові правила гри тільки вступили в силу, але це не означає, що вони не можуть бути змінені в найближчому майбутньому. Розмови про продовження пільгового періоду розмитнення вже йдуть на найвищому рівні, так що зміни можливі. Тут багато що залежить від активності спільноти власників авто на іноземній реєстрації – чи зуміють вони скористатися шансами, які надає передвиборна гонка.