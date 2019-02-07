Изменение правил растаможки подержанных автомобилей в конце прошлого года сильно повлияло на рынок. Сейчас в Украине за $500 - 1000 можно купить относительно "живой" автомобиль. Правда, он будет "на бялхах".

Чаще всего за $500-1000 продают автомобили, растаможка которых по новым правилам обойдется в $1000-3000, а то и дороже. К тому же у них, как правило, имеются некоторые сложности с документами. Чаще всего есть проблемы с поиском юридического владельца. Он нужен для снятия авто с учета в стране регистрации и подписания договора купли-продажи. Многие автомобили регистрировали “на фирмы”, которые за тем банкротились либо ликвидировались.

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Получается, что покупка “евробляхи” с проблемными документами для ее дальнейшей легализации бессмысленна. Но есть случаи года покупка такой машины будет иметь смысл.

Набор запчастей

Если у вас есть 10-15 или даже 20 летний автомобиль, то сейчас самое время найти для него донора. Купив такую же нерастаможенную машину можно решить для себя проблему запчастей. Весьма удобное решение, но только в том случае если есть где хранить нерастаможенный автомобиль или снятые с него запчасти.

Новый бизнес

Разборка авто – довольно выгодный бизнес. Нынешняя ситуация дает неплохие шансы для старта. Имея 10-15 тысяч долларов можно легко начать. Лучший способ – купить десяток авто одной марки и модели, арендовать помещение для разборки и хранения запчастей, и нанять человека способного собственноручно разобрать автомобиль. Запчасти удобно продавать через онлай-сервисы.

Тюнинг и автосопрт

Для езды по лесам и болотам, а также для вылазок на охоту или рыбалку можно сконструировать багги или другую подобную технику. Впрочем, если удастся найти нерастаможенный внедорожник по хорошей цене его можно использовать без переделок. Главное не выезжать на дороги общего пользования.

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Надежда на будущее

Нынешняя политическая нестабильность касается и автомобильного законодательства. Новые правила игры только вступили в силу, но это не значит, что они не могут быть изменены в ближайшем будущем. Разговоры о продлении льготного периода растаможки уже идут на самом высоком уровне, так что изменения возможны. Тут многое зависит от активности сообщества владельцев авто на иностранной регистрации – сумеют ли они воспользоваться шансами, коториые предоставляет предвыборная гонка.