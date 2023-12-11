Польські й румунські постачальники поступово знижують ціни на LPG.

У першій декаді грудня польські й балтійські постачальники почали знижувати ціни пропозицій скрапленого газу через зменшення попиту з боку українських покупців. Також зменшилася вартість автомобільних партій пропан-бутанової суміші в румунському Галаці.

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Минулого тижня автомобільні партії ПБТ на східних терміналах Польщі з урахуванням транспортних витрат до польсько-українського кордону пропонувалися за $795-856/т, це в середньому на $5/т менше порівняно з попереднім тижнем. Кілька опитаних компаній повідомило, що ажіотажного попиту на продукт уже немає. «Ми змушені зменшувати ціну, тому що дорого купляти вже не хочуть. Крім того, наші конкуренти продають дешевше», — каже один із польських трейдерів.

Зі слів українських імпортерів, наразі вартість імпорту має значення, оскільки гуртові ціни на внутрішньому ринку за останні два тижні дещо знизились, а дефіцит скрапленого газу майже зник. Водночас ціни на автогаз для внутрішнього ринку Польщі порівняно з минулим тижнем не змінилися. На початку грудня автомобільні партії російського і неросійського ПБТ зі східних терміналів пропонуються за 2 550-2 600 зл/т ($631-644/т) і 2 950-3 100 зл/т ($730-767/т) відповідно. «У Польщі попит на автогаз зменшився у грудні, тож чекаємо на подальше зниження цін у гурті», — зазначає польський постачальник газу.

На балтійському напрямку автомобільні партії газу пропонуються за $777-838/т, це в середньому на $4/т менше порівняно з попереднім тижнем. Але охочих купувати газ із балтійського напрямку небагато через довгий маршрут постачання. «Наші латвійські партнери благають купити в них газ, але їхати туди зараз немає сенсу», — каже представник столичної мережі, яка тимчасово призупинила закупівлі з балтійського напрямку.

Спотові залізничні партії газу цього тижня пропонувалися за $830-850/т на умовах DAP Ізов/Ягодин, це на $10-20/т менше порівняно з кінцем листопада. Цього тижня компанії розмитнювали залізничні обсяги за $770-890/т.

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Вартість залізничних партій пропану в балтійських портах Польщі зросла на $10/т — до $710-750/т. З урахуванням транспорту до українського кордону, морський газ коштуватиме $820-860/т DAP Ягодин/Ізов. Діапазон цін залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні цього тижня зменшився на $7-22/т, до $478-490/т DAP Брест.

Минулого тижня вартість автомобільних партій пропану й ПБТ у Галаці зменшилися на $10-20/т — до $860-870/т. Ціни на дунайському терміналі були скориговані через наявність на ринку дешевших пропозицій. Цього тижня на Одещині пропонували пропан за 41 900 грн/т, що еквівалентно $825/т. У Мангалії ПБТ пропонується за $830-860/т. Як і їх західні колеги, постачальники на півдні відзначають зменшення попиту на скраплений газ.