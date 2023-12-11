Польские и румынские поставщики постепенно снижают цены на LPG.

В первой декаде декабря польские и балтийские поставщики начали снижать цены предложений сжиженного газа из-за уменьшения спроса со стороны украинских покупателей. Также уменьшилась стоимость автомобильных партий пропан-бутановой смеси в румынском Галаце.

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На прошлой неделе автомобильные партии ПБТ на восточных терминалах Польши с учетом транспортных расходов до польско-украинской границы предлагались по $795-856/т, это в среднем на $5/т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Несколько опрошенных компаний сообщило, что ажиотажного спроса на продукт уже нет. "Мы вынуждены уменьшать цену, потому что дорого покупать уже не хотят. Кроме того, наши конкуренты продают дешевле", - говорит один из польских трейдеров.

По словам украинских импортеров, пока стоимость импорта имеет значение, поскольку оптовые цены на внутреннем рынке за последние две недели несколько снизились, а дефицит сжиженного газа почти исчез. В то же время цены на автогаз для внутреннего рынка Польши по сравнению с прошлой неделей не изменились. В начале декабря автомобильные партии российского и нерусского ПБТ с восточных терминалов предлагаются по 2 550-2 600 зл/т ($631-644/т) и 2 950-3 100 зл/т ($730-767/т) соответственно. "В Польше спрос на автогаз уменьшился в декабре, поэтому ждем дальнейшего снижения цен в опте", - отмечает польский поставщик газа.

На балтийском направлении автомобильные партии газа предлагаются по $777-838/т, это в среднем на $4/т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Но желающих покупать газ с балтийского направления немного из-за длинного маршрута поставки. "Наши латвийские партнеры умоляют купить у них газ, но ехать туда сейчас нет смысла", - говорит представитель столичной сети, которая временно приостановила закупки с балтийского направления.

Спотовые железнодорожные партии газа на этой неделе предлагались по $830-850/т на условиях DAP Изов/Ягодин, это на $10-20/т меньше по сравнению с концом ноября. На этой неделе компании растаможивали железнодорожные объемы по $770-890/т.

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Стоимость железнодорожных партий пропана в балтийских портах Польши выросла на $10/т - до $710-750/т. С учетом транспорта до украинской границы, морской газ будет стоить $820-860/т DAP Ягодин/Изов. Диапазон цен железнодорожных партий ПБТ на белорусско-польской границе на этой неделе уменьшился на $7-22/т, до $478-490/т DAP Брест.

На прошлой неделе стоимость автомобильных партий пропана и ПБТ в Галаце уменьшились на $10-20/т - до $860-870/т. Цены на дунайском терминале были скорректированы из-за наличия на рынке более дешевых предложений. На этой неделе в Одесской области предлагали пропан по 41 900 грн/т, что эквивалентно $825/т. В Мангалии ПБТ предлагается по $830-860/т. Как и их западные коллеги, поставщики на юге отмечают уменьшение спроса на сжиженный газ.