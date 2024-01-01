Автогаз дорожчає в гуртових закупках

Скраплений газ продовжує дорожчати на тлі зменшення дешевих залишків ресурсу, які завозили до вступу в силу нових високих ставок акцизного податку. Експерти прогнозують подальше зростання цін.

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Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 11 по 18 вересня середня вартість газу зросла на 1 110 грн/т, до 53 960 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 18 вересня ціна на продукт подекуди перевищила 54 500 грн/т, тобто на 1 000 грн більше, ніж на минулих торгах.

Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у вересні 2024 р., грн/т

Зростання цін на аукціоні внутрішніх виробників було очікуваним. «Дешевих залишків стає все менше, тому не дивно, що виробники піднімають ціни. Та й зростання досить адекватне, близьке до імпортного паритету для центрального регіону», — зазначив один з учасників.

Інший розповів, що була спроба розігнати ціни більш суттєво, але учасники не підтримали її. «Поки ще газу багато, хоча постачання з початку місяця мінімальні. Вже немає супердешевих пропозицій газу «з коліс». Але вартість ресурсу на ринку все одно залишається нижчою за імпорт, тому нема потреби купувати дорого», — додали в ній.

Загалом з початку вересня у країну було відвантажено 18,8 тис. т продукту, що в добовому еквіваленті залишається найменшим показником з травня 2022 року.

Зі слів трейдерів, поступово постачання почнуть відновлюватися разом із цим ціни на ресурс зростатимуть пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку.