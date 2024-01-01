Автогаз дорожает в оптовых закупках

Сжиженный газ продолжает дорожать на фоне уменьшения дешевых остатков ресурса, которые завозили до вступления в силу новых высоких ставок акцизного налога. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.

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Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", за неделю с 11 по 18 сентября средняя стоимость газа выросла на 1 110 грн/т, до 53 960 грн/т. На аукционе Украинской энергетической биржи 18 сентября цена на продукт местами превысила 54 500 грн/т, то есть на 1 000 грн больше, чем на прошлых торгах.

Динамика оптовых цен на сжиженный газ в Украине в сентябре 2024 г., грн/т

Рост цен на аукционе внутренних производителей был ожидаемым. "Дешевых остатков становится все меньше, поэтому неудивительно, что производители поднимают цены. И рост достаточно адекватный, близкий к импортному паритету для центрального региона", - отметил один из участников.

Другой рассказал, что была попытка разогнать цены более существенно, но участники не поддержали ее. "Пока еще газа много, хотя поставки с начала месяца минимальные. Уже нет супердешевых предложений газа "с колес". Но стоимость ресурса на рынке все равно остается ниже импорта, поэтому нет необходимости покупать дорого", - добавили в ней.

Всего с начала сентября в страну было отгружено 18,8 тыс. т продукта, что в суточном эквиваленте остается наименьшим показателем с мая 2022 года.

По словам трейдеров, постепенно поставки начнут восстанавливаться вместе с этим цены на ресурс будут расти пропорционально увеличению доли импорта на рынке.