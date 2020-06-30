Зростання роздрібних цін скрапленого газу на АЗС, що почався ще на початку травня, припинився, а 25-26 червня окремі оператори зовсім знизили ціни на 10-20 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів "Консалтингової групи А-95”.

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За минулий тиждень середня ціна автогазу на АЗС практично не змінилася і залишається на рівні 11,40 грн/л. Причиною стала зміна ситуації на оптовому ринку: ще в середині попереднього тижня (18 червня) оптові ціни ЗВГ на ГНС перейшли до зниження. З 17 по 26 червня середня оптова ціна автогазу зменшилася на 1000 грн / т, до 17 400 грн / т

26 червня одна з найбільших роздрібних мереж WOG знизила ціни на 10-20 коп./л в залежності від регіону. Відзначимо, що протягом останніх тижнів ціна газу на АЗС WOG була якраз на 10-20 коп. / л вище, ніж на станціях ОККО, які традиційно торгують приблизно на одному ціновому рівні.

Крім АЗС WOG зниження цін газу зафіксовано також в мережі Mango, яка напередодні в столичному регіоні знизила їх на 20 коп. / л.

Нагадаємо, протягом семи тижнів (з початку травня по 19 червня) роздрібні ціни автогазу безперервно росли. За цей період середня ціна підвищилася на 38% (на 3,20 грн / л) - з 8,20 до 11,40 грн / л.

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Співвідношення ціни автогазу до вартості бензину А-95 за цей період підвищився з 37,6% до 51,9%.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 19 на 26 червня, грн / л: