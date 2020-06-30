Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, который начался еще в начале мая, прекратился, а 25 – 26 июня отдельные операторы вовсе снизили цены на 10 – 20 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95”.

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За прошедшую неделю средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на уровне 11,40 грн/л. Причиной стало изменение ситуации на оптовом рынке: еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены СУГ на ГНС перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн/т, до 17 400 грн/т

26 июня одна из крупнейших розничных сетей WOG снизила цены на 10 – 20 коп./л в зависимости от региона. Отметим, что в течение последних недель цена газа на АЗС WOG была как раз на 10 – 20 коп. / л выше, чем на станциях ОККО, которые традиционно торгуют примерно на одном ценовом уровне.

Кроме АЗС WOG снижение цен газа зафиксировано также в сети Mango, которая накануне в столичном регионе снизила их на 20 коп./л.

Напомним, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) – с 8,20 до 11,40 грн/л.

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Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 26 июня, грн/л: