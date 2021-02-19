Виявляється, коли говорять про автогаз, водії різних автомобілів та з різних країн можуть мати на увазі зовсім різні речі. Давайте разом впорядкуємо наші знання щодо газоподібних палив для автомобілів.

Існує кілька видів газоподібного палива для двигунів внутрішнього згоряння: пропан-бутан, метан, водень та генераторний газ. Також є різні форми зберігання газів у баку на борту автомобіля. Про це і поговоримо. Попередимо, однак, що не кожен автогаз можна придбати на АЗС в Україні, навіть якщо це фірмова брендова мережа. А деяких не вдасться знайти на заправці ніколи.

Пропан-бутан

Насправді це суміш двох газів, яка з успіхом використовується в якості моторного палива. Пропан-бутан є супутнім продуктом переробки нафти на нафтопереробних заводах, також цей продукт звільняється під час видобутку нафти. Цей газ в автомобілях використовується у скрапленому вигляді. І на заправних станціях, і в автомобілі він зберігається у балонах під тиском порядку 16 атм.

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У скороченому вигляді пропан-бутан позначають як СНГ (у Європі LPG) – скраплений нафтовий газ. Рідше вживається абревіатура СУГ (рос.) – скраплений вуглеводневий газ. Саме під СНГ найчастіше переобладнують свої легковики українські автомобілісти, коли встановлюють ГБО, і саме СНГ/LPG мається на увазі, коли йдеться про автогаз. Ціна за літр пропан-бутану (аналог 1 л бензину) в Україні та Європі зазвичай складає близько 50-60% від ціни бензину А-95.

Пропан-бутан продається на більшості АЗК в Україні, також існують окремі “газові” заправки.

Пропан-бутан (LPG) – найпоширеніший у світі вид газового палива для автомобіля. Серед його переваг – невеликий балон

Метан

Його називають ще природним газом, хоча і пропан з бутаном аж ніяк не штучні. Метан видобувають як корисні копалини, і це той самий газ, що приходить в наші домівки по трубах. Власне, є спосіб, як використовувати для автомобіля газ із труби, але про це нижче. В Україні метан на транспорті використовується у стисненому до 200 – 250 атмосфер вигляді, його ще називають комприміруваним. Така форма зберігання потребує громіздких і важких ємностей – балонів із товстими стінками.

Стиснутий метан (природний газ) CNG нечасто використовують на легкових авто, оскільки для нього потрібні важкі і великі балони

Тому абсолютна більшість переобладнань “на метан” припадає на вантажні машини і автобуси. Стиснутий метан маркується як СПГ — стиснутий природний газ, за кордоном ця абревіатура має вигляд CNG. Ціна стиснутого метану в Україні зараз приблизно дорівнює ціні пропан-бутану, але в деяких країнах вона у 1,5 – 2 рази нижче ціні LPG.

Крім того, метан на транспорті використовується і у скрапленому вигляді, в такому випадку його називають LNG — Liquified Natural Gas. Для зріджування природний газ охолоджують до – 160о С, а потім закачують у відповідні ємності. Саме під таке паливо LNG випускають свої газифіковані машини численні європейські та деякі азіатські автобренди, хоча заводських версій під стиснутий метан CNG теж достатньо.

Водень

Автомобілі, що використовують водень в якості палива для двигуна внутрішнього згоряння, сьогодні неабияка рідкість – так само, як і водневі заправки. Але такі випускалися або і випускаються й досі – під шанованими марками BMW, Toyota, Hyundai, Mazda. Вони використовують скраплений водень, для чого на борту потрібно мати громіздкі і важкі балони з багатошаровою термоізоляцією.

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Крім того, водень настільки летючий, що просочується через будь-які з’єднання: за десять днів з бака машини випаровуються половина його вмісту. Цікаво, однак, що водень можна отримувати вдома – з води або з природного газу, для чого існують спеціальні “домашні” установки. В більшості країн, де водень для автомобіля можна купити, він коштує дорожче бензину.

Водень у якості палива для автомобільних ДАЗ навряд чи має реальну перспективу у найближче десятиріччя, але свої переваги у нього є

Генераторний газ

Це газ, який автомобіль виробляє в себе на борту. Інакше кажучи, це автомобілі, які працюють на дровах. Газовий генератор, заряджений дровами, забезпечує такі умови їх згоряння, що в якості продукту згоряння виділяється горючий газ. Його й використовують в якості пального для двигуна. Цей газ називають також газогенераторним. Його не зберігають у балонах чи інших ємностях, газген влаштований так, що весь вироблений ним газ відразу споживається двигуном.

В принципі, газовим генератором можна обладнати будь-який карбюраторний автомобіль, але велику частину корисного об’єму кузову відбере газовий генератор. Калорійність генераторного газу набагато нижче, ніж бензину, тож тягові характеристики машини при його використанні помітно погіршуються.

Під час воєн та великих економічних потрясінь газогенераторні автомобілі випускалися серійно. ЗІС-21 та ГАЗ-42 замість бензину споживали дрова

Чи можна газ з труби заправити в авто

Так, можна. Природний газ у трубі – це той самий метан, який закачують у балони на газонаповнювальних заправних станціях. Але проблема саме у тому, що у балонах на борту авто треба досягнути тиску 200 – 250 атм, а для цього потрібен особливий компресор. Проте, подібні пристрої існують, і навіть відомі приклади побудованих на їх основі комерційних заправних станцій.

Назви газів, що виступають в якості моторного палива

Вид газу Загальновживана назва Коротке позначення Скраплений нафтовий газ, Сжиженный углеводородный газ (Liquified Natural Gas) Пропан-бутан, пропан СНГ, СУГ LPG Стиснутий природний газ (Compressed Natural Gas) Метан СПГ CNG Скраплений природний газ (Liquified Natural Gas) Метан LNG Водень Водень H 2 Газогенераторний газ, генераторний газ Газген -

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Вибір виду палива залежить в першу чергу від умов експлуатації. Якщо говорити про автогаз в Україні, зважте не тільки на добовий пробіг, а й на наявність поряд заправної станції з відповідним газом. Причому дуже бажано, аби це був мережевий автозаправний комплекс з якісним паливом і сервісом високого рівню. Адже на примітивних заправках no name є ймовірність бути ошуканим, тим більше що газ дає можливостей для зловживань більше, ніж рідке пальне.

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