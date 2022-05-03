Відповідну пропозицію ВААІД подав уряду.

"ВААІД надіслала пропозиції в уряд розглянути можливість відновлення виробництва автомобілів ЛуАЗ для ЗСУ", – повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук гендиректор ВААІД Олег Назаренко.

Він сподівається, що технічна інформація на виробництво цих автомобілів збереглась. Втім, навіть якщо це так, виробництво легкових ЛуАЗів, швидше за все, втрачене назавжди. Адже Луцький автозавод у 2007 році перепрофільований на виробництво автобусів (тоді в складі корпорації "Богдан" легковики мали виробляти на новому складальному заводі в Черкасах).

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Якщо ж такої можливості немає, Назаренко пропонує налагодити в Україні виробництво іноземних пікапів, знятих з виробництва, наприклад, Toyota Hilux. ВААІД готова взяти участь в організації переговорів з іноземними автозаводами на передачу Україні обладнання для їх виробництва.

Насправді налагодження виробництва будь-яких автомобілів потребує багато часу та інвестицій, а жодних з цих факторів в українського уряду чи будь-якого виробника немає. Тому дана пропозиція навряд чи можлива, особливо за умов воєнного часу.

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