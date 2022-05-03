Соответствующее предложение ВААИД подала правительству.

“ВААИД направила предложения к правительству рассмотреть возможность возобновления производства автомобилей ЛуАЗ для ВСУ”, – сообщает на своей странице в фейсбуке гендиректор ВААИД Олег Назаренко.

Он надеется, что техническая информация на производство этих автомобилей сохранилась. Впрочем, даже если это так, производство легковых ЛуАЗов, скорее всего, потеряно навсегда. Ведь Луцкий автозавод в 2007 году перепрофилирован на производство автобусов (тогда в составе корпорации “Богдан” легковушки должны были производить на новом сборочном заводе в Черкассах).

Интересно Как создавалась украинская амфибия ЛуАЗ ТПК

Если же такой возможности нет, Назаренко предлагает наладить в Украине производство иностранных пикапов, снятых с производства, например, Toyota Hilux. ВААИД готова принять участие в организации переговоров с иностранными автозаводами на передачу Украине оборудования для их производства.

На самом деле налаживание производства любых автомобилей требует много времени и инвестиций, а никаких из этих факторов у украинского правительства или любого производителя нет. Поэтому данное предложение вряд ли возможно, особенно в условиях военного времени.

Напомним, что украинские военные получили легендарные Land Cruiser 70