Останнім часом в містах все частіше прориває паротраси і системи гарячого водопостачання. Що буде з машиною, якщо вона опиниться в гарячій воді?

Вплив окропу на автомобіль – це подвійний удар по техніці. Купання у воді малокорисне саме по собі, а вже в поєднанні з температурним впливом – і поготів. Тому, якщо така неприємність трапилася саме з вашою машиною, ні в якому випадку не поспішайте покинути місце події.

Асфальт через підземні вимоїни може провалитися в будь-якому місці, під яким проходить паротраса.

По-перше, бажано офіційно зафіксувати всі пошкодження (а вони будуть!). Щоб за можливості вимагати компенсацію від комунальників. А по-друге, рух відразу після гарячої ванни може бути просто небезпечним.

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Огляньте машину зовні

Лак і фарба можуть потріскатися, особливо якщо після пари та гарячої води кузов буде зрошений холодною водою. Якісне заводське ЛФП може перенести купання безболісно, ​​особливо якщо воно охолоне природним шляхом. Втім, мережа мікротріщин може розвинутися через кілька днів (тижнів) після ванни.

Номерні знаки – з них може облізти світловідбивна плівка, а пластикову рамку кріплення – елементарно викривити. Втрачати знаки з цієї причини небажано.

Фари, противотуманки і інша світлотехніка. 100°С – в принципі не критична температура для сучасної світлотехніки. Але страшна саме різка зміна температур, тому взимку можливо як мінімум запотівання і навіть розтріскування скла (саме скла – наприклад, на противотуманках).

Пластикова обробка нижньої частини кузова – губа і декоративні вставки бампера, накладки порогів, відбортовки колісних арок – звичайно, не розплавляться. Але можуть розм'якшитися настільки, що порушиться їх кріплення до інших деталей.

Якщо дати машині охолонути природним шляхом, без контрастного душу з холодної води, багатьох наслідків можна уникнути.

Те, чого не видно

Трубопроводи, розташовані під асфальтом, по-різному реагують на перегрів. Сучасна гальмівна рідина (свіжа!) кипить за 200-260°С, тому 100-120°С, які "пропонують" безталанним водіям паротраси комунальників, для неї не становлять проблеми. Правда, є ще застарілі рідини типу БСК (115°С) і недбайливі водії, які не змінюють "тормозуху" DOT-4 по 5 років – і ось вона вже закипає набагато легше. А ось в паливопровідах бензинового і газифікованого автомобіля швидше за все утворюються парові пробки. Великої біди від цього не трапиться, але можливі проблеми з першим пуском після купання.

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Система запалювання. Бензиновий двигун може погано запускатися через конденсат (вологу), що осів на свічкових проводах. В гіршому випадку з цієї ж причини можуть згоріти котушки запалювання, пробити високовольний провід або його наконечник – і двигун не буде працювати взагалі.

Найстрашніше при поривах паротрас – провалитися з машиною в ополонку з окропом. Врятуватися в таких випадках вдається не всім.

Олива в підшипниках колісних маточин починає плавитися при 120°С, тому якщо купання було "з жаром", краще потім здатися майстрам СТО. Щоб поповнити запас мастила в маточинах, доведеться проявити кмітливість, але це реально.

Бачки омивача скла часто розташовані в низу бампера, і не будь-якому пластику корисні контрастні ванни. Тому не дивуйтеся, якщо бачок через якийсь час після купання почне протікати.

Вода будь-якої температури може призвести до гідроударів – якщо вона потрапить в повітрозабірник і далі в циліндри. Тому не запускайте двигун, коли рівень води в районі переднього бампера досягає 30-40 см – спершу проінспектуйте повітряний фільтр на предмет його зволоження.

Глушник боїться води, тільки якщо вона в ньому залишилася у великій кількості. Невеликий обсяг поступово випарується при прогріванні системи після запуску двигуна.

Чи можна їхати окропом?

Можна, але при повній впевненості, що під водою немає ям і провалів. І, як і холодною водою, - обережно:

Якщо глибина – не більше 30-40 см;

на швидкості близько 5 км/год;

не змінюючи швидкості, щоб не наздогнати хвилю, підняту перед капотом;

уникаючи хвиль, що піднімаються іншими машинами.

Непростий вибір: чекати рятувальників в машині, ризикуючи провалитися з нею в безодню з окропом, або, отримуючи опіки, вибиратися на безпечне сухе місце?

І найголовніше – рухайтеся тільки у напрямку до безпечного місця. Оскільки гарантувати успіх при форсуванні озера з окропу не можна – через зволожені парою свічкові проводи бензиновий двигун може зупинитися в будь-який момент. Та й гальмівна рідина (див. вище) зберігає свої високотемпературні властивості лише в свіжому стані, і керує вона, як відомо, не тільки гальмами, а іноді і зчепленням.

Рекомендація Авто24

Якщо ви з вашим автомобілем потрапляєте в якусь подібну ситуацію, думайте насамперед про свою безпеку, і вже потім – про збереження майна. Але це не означає, що потрібно негайно залишати машину і бігти куди подалі. Можливо, саме в салоні буде найбезпечніше чекати допомоги – особливо, якщо машина залишається надійно стояти на асфальті. Тому, яким би катастрофічним не здавалося вам ваше положення, перш за все знайдіть кілька секунд на обдумування своїх дій – і потім вже робіть що-небудь.

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