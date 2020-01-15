Останнім часом в містах все частіше прориває паротраси і системи гарячого водопостачання. Що буде з машиною, якщо вона опиниться в гарячій воді?
Вплив окропу на автомобіль – це подвійний удар по техніці. Купання у воді малокорисне саме по собі, а вже в поєднанні з температурним впливом – і поготів. Тому, якщо така неприємність трапилася саме з вашою машиною, ні в якому випадку не поспішайте покинути місце події.
Асфальт через підземні вимоїни може провалитися в будь-якому місці, під яким проходить паротраса.
По-перше, бажано офіційно зафіксувати всі пошкодження (а вони будуть!). Щоб за можливості вимагати компенсацію від комунальників. А по-друге, рух відразу після гарячої ванни може бути просто небезпечним.
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Огляньте машину зовні
- Лак і фарба можуть потріскатися, особливо якщо після пари та гарячої води кузов буде зрошений холодною водою. Якісне заводське ЛФП може перенести купання безболісно, особливо якщо воно охолоне природним шляхом. Втім, мережа мікротріщин може розвинутися через кілька днів (тижнів) після ванни.
- Номерні знаки – з них може облізти світловідбивна плівка, а пластикову рамку кріплення – елементарно викривити. Втрачати знаки з цієї причини небажано.
- Фари, противотуманки і інша світлотехніка. 100°С – в принципі не критична температура для сучасної світлотехніки. Але страшна саме різка зміна температур, тому взимку можливо як мінімум запотівання і навіть розтріскування скла (саме скла – наприклад, на противотуманках).
- Пластикова обробка нижньої частини кузова – губа і декоративні вставки бампера, накладки порогів, відбортовки колісних арок – звичайно, не розплавляться. Але можуть розм'якшитися настільки, що порушиться їх кріплення до інших деталей.
Якщо дати машині охолонути природним шляхом, без контрастного душу з холодної води, багатьох наслідків можна уникнути.
Те, чого не видно
- Трубопроводи, розташовані під асфальтом, по-різному реагують на перегрів. Сучасна гальмівна рідина (свіжа!) кипить за 200-260°С, тому 100-120°С, які "пропонують" безталанним водіям паротраси комунальників, для неї не становлять проблеми. Правда, є ще застарілі рідини типу БСК (115°С) і недбайливі водії, які не змінюють "тормозуху" DOT-4 по 5 років – і ось вона вже закипає набагато легше. А ось в паливопровідах бензинового і газифікованого автомобіля швидше за все утворюються парові пробки. Великої біди від цього не трапиться, але можливі проблеми з першим пуском після купання.
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- Система запалювання. Бензиновий двигун може погано запускатися через конденсат (вологу), що осів на свічкових проводах. В гіршому випадку з цієї ж причини можуть згоріти котушки запалювання, пробити високовольний провід або його наконечник – і двигун не буде працювати взагалі.
Найстрашніше при поривах паротрас – провалитися з машиною в ополонку з окропом. Врятуватися в таких випадках вдається не всім.
- Олива в підшипниках колісних маточин починає плавитися при 120°С, тому якщо купання було "з жаром", краще потім здатися майстрам СТО. Щоб поповнити запас мастила в маточинах, доведеться проявити кмітливість, але це реально.
- Бачки омивача скла часто розташовані в низу бампера, і не будь-якому пластику корисні контрастні ванни. Тому не дивуйтеся, якщо бачок через якийсь час після купання почне протікати.
- Вода будь-якої температури може призвести до гідроударів – якщо вона потрапить в повітрозабірник і далі в циліндри. Тому не запускайте двигун, коли рівень води в районі переднього бампера досягає 30-40 см – спершу проінспектуйте повітряний фільтр на предмет його зволоження.
- Глушник боїться води, тільки якщо вона в ньому залишилася у великій кількості. Невеликий обсяг поступово випарується при прогріванні системи після запуску двигуна.
Чи можна їхати окропом?
Можна, але при повній впевненості, що під водою немає ям і провалів. І, як і холодною водою, - обережно:
- Якщо глибина – не більше 30-40 см;
- на швидкості близько 5 км/год;
- не змінюючи швидкості, щоб не наздогнати хвилю, підняту перед капотом;
- уникаючи хвиль, що піднімаються іншими машинами.
Непростий вибір: чекати рятувальників в машині, ризикуючи провалитися з нею в безодню з окропом, або, отримуючи опіки, вибиратися на безпечне сухе місце?
І найголовніше – рухайтеся тільки у напрямку до безпечного місця. Оскільки гарантувати успіх при форсуванні озера з окропу не можна – через зволожені парою свічкові проводи бензиновий двигун може зупинитися в будь-який момент. Та й гальмівна рідина (див. вище) зберігає свої високотемпературні властивості лише в свіжому стані, і керує вона, як відомо, не тільки гальмами, а іноді і зчепленням.
Рекомендація Авто24
Якщо ви з вашим автомобілем потрапляєте в якусь подібну ситуацію, думайте насамперед про свою безпеку, і вже потім – про збереження майна. Але це не означає, що потрібно негайно залишати машину і бігти куди подалі. Можливо, саме в салоні буде найбезпечніше чекати допомоги – особливо, якщо машина залишається надійно стояти на асфальті. Тому, яким би катастрофічним не здавалося вам ваше положення, перш за все знайдіть кілька секунд на обдумування своїх дій – і потім вже робіть що-небудь.
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